疫情10天內變化太快　柯文哲嘆：連我都疲於奔命、應付不暇..

▲台北市長柯文哲。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，台北市、新北市自15日進入第三級防疫警戒，而全台其他縣市也於20日進入第三級防疫警戒。台北市長柯文哲24日坦言，這個世界變化太快，過去10天的變化，即使是他也覺得疲於奔命、應付不暇，「病毒的蔓延根本不容許我們停下來喘氣。」

柯文哲24日於臉書表示，疫情進入第二波高峰，24日北市安養機構也出現院內感染，一大早防疫醫師就進駐進行檢傷分類，需要立刻住院治療的送去醫院，其他的先隔離觀察，也避免感染擴散。

柯文哲提及，過去一年他不斷呼籲，大家要習慣與疫情共存的「新常態」，因為這個世界的變化實在太快了，「過去十天的變化，即使我這個急重症外科醫師，也覺得疲於奔命，應付不暇。」

柯文哲盤點許多問題，例如台北市負壓病房、防疫專責病房、加護病房、一般防疫旅館、加強版專責防疫旅館有多少？篩檢量能夠不夠？疫苗還有多少？哪些人優先施打？需不需要進一步管制？「每天我們都在面對問題、解決問題、然後再面對更多突然出現的問題，病毒的蔓延根本不容許我們停下來喘氣。」

柯文哲說，當整個公衛醫療體系非常緊繃的此刻，他也必須調整戰術，過去習慣獨立作戰的各個醫療院所，必須改為區域聯防和專責防疫旅館，互相轉送病人，各區域再由衛生局跨區域整合，聯合調度加強疫情的管控，「現在沒有自掃門前雪的空間、誰也不能心存僥倖。」

「我們非常努力，也請所有的市民朋友，和我們一起合作！」柯文哲呼籲民眾盡量在家、出門戴口罩、勤洗手、多消毒，做好自我健康管理， 把醫療資源留給真正需要的人，「請大家一起為台灣加油，也為第一線的防疫人員加油！」