　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情10天內變化太快　柯文哲嘆：連我都疲於奔命、應付不暇⋯

▲▼台北市長柯文哲。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

▲台北市長柯文哲。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，台北市、新北市自15日進入第三級防疫警戒，而全台其他縣市也於20日進入第三級防疫警戒。台北市長柯文哲24日坦言，這個世界變化太快，過去10天的變化，即使是他也覺得疲於奔命、應付不暇，「病毒的蔓延根本不容許我們停下來喘氣。」

柯文哲24日於臉書表示，疫情進入第二波高峰，24日北市安養機構也出現院內感染，一大早防疫醫師就進駐進行檢傷分類，需要立刻住院治療的送去醫院，其他的先隔離觀察，也避免感染擴散。

柯文哲提及，過去一年他不斷呼籲，大家要習慣與疫情共存的「新常態」，因為這個世界的變化實在太快了，「過去十天的變化，即使我這個急重症外科醫師，也覺得疲於奔命，應付不暇。」

柯文哲盤點許多問題，例如台北市負壓病房、防疫專責病房、加護病房、一般防疫旅館、加強版專責防疫旅館有多少？篩檢量能夠不夠？疫苗還有多少？哪些人優先施打？需不需要進一步管制？「每天我們都在面對問題、解決問題、然後再面對更多突然出現的問題，病毒的蔓延根本不容許我們停下來喘氣。」

柯文哲說，當整個公衛醫療體系非常緊繃的此刻，他也必須調整戰術，過去習慣獨立作戰的各個醫療院所，必須改為區域聯防和專責防疫旅館，互相轉送病人，各區域再由衛生局跨區域整合，聯合調度加強疫情的管控，「現在沒有自掃門前雪的空間、誰也不能心存僥倖。」

「我們非常努力，也請所有的市民朋友，和我們一起合作！」柯文哲呼籲民眾盡量在家、出門戴口罩、勤洗手、多消毒，做好自我健康管理， 把醫療資源留給真正需要的人，「請大家一起為台灣加油，也為第一線的防疫人員加油！」

ET快訊
快訊／北市議員助理確診　辦公室全員「緊急接受篩檢」
疫情10天內變化太快　柯文哲嘆：連我都疲於奔命、應付不暇..
正宮破門闖入抓猴　桃園男「5樓陽台墜落死亡」
快訊／網傳大量萬華肺炎遺體集中焚燒、移除疾管家　蔡英文回應了
豪雨灌16縣市「大雷雨」夜襲！水神框出台灣正中心　嘉義人：終
甘肅馬拉松21死！賽段10公里無補給點　選手哀號：這是人跑的
新北1772例「確診分布圖」曝！僅剩4區零確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／北市議員林亮君助理確診　辦公室全員「緊急接受篩檢」

快訊／網傳大量萬華肺炎遺體集中焚燒、移除疾管家　蔡英文回應了

疫情10天內變化太快　柯文哲嘆：連我都疲於奔命、應付不暇⋯

避免人與人面對面接觸！監察院5月28日前「暫停受理到院陳情」

薪水＋2.8萬危險津貼＋打疫苗！　柯文哲急招募「防疫專責旅館人員」

沒快篩睡不著？柯文哲「就讓你做」　北市府：自費5、6千

快訊／北市遭爆千人確診在家等　黃珊珊：集檢所滿床100多人等後送

為何又公布確診足跡？侯友宜：依中央原則「再度調整」給外界參考

柯文哲認「528停課延長」　侯友宜：雙北一定同步

快訊／女士官休假顧小孩爆篩檢陽性　憲兵指揮部大清消急匡接觸者

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

新店女不戴口罩！唸心經「起乩」　大鬧超商...挑釁警方遭強制送醫

外籍男子填錯地址害外送員延誤 竟嗆對方豬腦還加碼唱「青蛙歌」

北車男未戴口罩「持開山刀」狂揮 2警手、脖遭砍！警包圍壓制畫面曝

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

快訊／北市議員林亮君助理確診　辦公室全員「緊急接受篩檢」

快訊／網傳大量萬華肺炎遺體集中焚燒、移除疾管家　蔡英文回應了

疫情10天內變化太快　柯文哲嘆：連我都疲於奔命、應付不暇⋯

避免人與人面對面接觸！監察院5月28日前「暫停受理到院陳情」

薪水＋2.8萬危險津貼＋打疫苗！　柯文哲急招募「防疫專責旅館人員」

沒快篩睡不著？柯文哲「就讓你做」　北市府：自費5、6千

快訊／北市遭爆千人確診在家等　黃珊珊：集檢所滿床100多人等後送

為何又公布確診足跡？侯友宜：依中央原則「再度調整」給外界參考

柯文哲認「528停課延長」　侯友宜：雙北一定同步

快訊／女士官休假顧小孩爆篩檢陽性　憲兵指揮部大清消急匡接觸者

快訊／北市議員林亮君助理確診　辦公室全員「緊急接受篩檢」

台南人注意！彰化公布最新確診足跡　玉井市場入列

清晨5點「白色毛背影」坐飯桌！　下秒哀怨望房間：該吃早餐了？

「非核化」外交磋商停滯　布林肯：等待北韓表明意願

BBC記者認「偽造文書」騙黛安娜王妃專訪　哈利怒轟：害死我媽！

美國中畢冊修圖遮女學生胸部　受害畢業生怒嘆被物化

街友從垃圾桶撿口罩、有錢人衝賣場囤貨⋯　疫情三級最衝擊這些人

俞利首挑戰古裝「絕美落難翁主」掀議！　《打包袱》收視狂飆…有望破紀錄

東元「電子投票」結果怎麼看？　菱光：提名董事候選人總得票數領先

廣州驗出「印度變異病毒株」！夫妻2人確診隔離觀察

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

政治熱門新聞

528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜回應

侯友宜再公布足跡　板橋大遠百、家樂福、新莊好市多

快訊／柯文哲示警5/28會有「第3波高峰」　數字降才代表防疫有成

陽明山停車場周末塞車！柯文哲重話回應

李正皓曝：團隊比去年少1人　劉寶傑驚：難怪沒大腦

快訊／跟柯文哲討論延長528「三級警戒」？　侯友宜回應

從「發病日」看疫情　前衛長：5月底每日本土病例降至個位數

傳清潔員、保全確診　北捷回應了

柯文哲認「528停課延長」　侯友宜：雙北一定同步

信義某老人機構爆群聚感染！

稱「中央下令不公布足跡」遭指揮中心駁斥　侯友宜回應了

快訊／柯文哲下令快篩陽性PCR優先送檢　「3天才出來，拖我時間」

快訊／地方中央不同調　蘇貞昌下令：指揮中心統一決策

快訊／528停課延長！柯文哲：7月打國產疫苗「我覺得很奇怪」

更多熱門

相關新聞

戶外防疫升級　墾丁７沙灘暫關閉

戶外防疫升級　墾丁７沙灘暫關閉

本土疫情仍未趨緩，指揮中心頻頻呼籲民眾沒事別出門，市區街頭空蕩蕩，人車卻湧入戶外熱點，為了嚴堵防疫破口，內政部營建署將暫時關閉陽明山國家公園與壽山國家自然公園的涼亭、墾丁7處沙灘、雪霸國家公園3處遊憩區，以及太魯閣國家公園砂卡礑、山月吊橋等9處戶外遊憩點。

東森購物2員工確診　大樓全面消毒

東森購物2員工確診　大樓全面消毒

遠距教學這班學生竟都在教室！家長笑到並軌

遠距教學這班學生竟都在教室！家長笑到並軌

新北1771例「確診分布圖」曝！僅剩4區零確診

新北1771例「確診分布圖」曝！僅剩4區零確診

宏碁提供雲端居家辦公解決方案　部署高效能即時溝通工具協助企業抗疫

宏碁提供雲端居家辦公解決方案　部署高效能即時溝通工具協助企業抗疫

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

快訊／本土增341例+校正回歸256例、再增6死亡　

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

台中大里一家4口輕生3死　僅6歲女童倖存

愛莉莎莎怨「救護車很吵」：萬華人不用睡？

女警巡邏蹲下身　臨檢非法群聚貓

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

每日發病數曝　醫：看吧！疫情快結束了

大里一家4口燒炭3死！6歲女童跑客廳睡躲死劫

528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜回應

美股將血洗式下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

侯友宜再公布足跡　板橋大遠百、家樂福、新莊好市多

更多

最夯影音

更多
高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去
外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面