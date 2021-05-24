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新北1772例「確診分布圖」曝！已列管3631人　僅剩4區零確診

▲▼新北市長侯友宜召開防疫會議。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央疫情指揮中心24日公布最新數據，新北今日新增177例，校正回歸99人，共累計1772人確診。其中以板橋區佔43例最多，截至23日居家隔離人數為3631人。此外，新北市衛生局統計29區確診人數，僅剩4區維持零確診。

新北市政府統計，有確診案例的25區中以板橋累計43例確診最多，降次依序為中和26例、永和22例、三重14例、新莊14例、土城12例、新店11例、林口8例、蘆洲7例、汐止5例、五股4例、淡水3例、泰山3例、八里2例，石碇、石門及三峽各為1例確診。

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▲▼新北最新疫情。（圖／新北市政府提供）

▲新北最新疫情。（圖／新北市政府提供）

據新北市府統計數據，目前新北29區中，僅有雙溪、平溪、烏來及坪林區為零確診，沒出現在統計數據的名單上，推測為地處接近山海地區，人口偏少所致。

此外，新北市府公布10日至23日的個案疫調足跡，地區涵蓋板橋、中和、永和、三重及新莊等地的市場，以及好市多、大遠百等人潮較多的地點，供民眾自我健康監測，若有抵達相同地點且出現症狀，請撥打防疫專線1922或衛生局就醫轉介專線0928-912578，由專人安排就醫，切勿搭乘大眾運輸。

▲▼5月10日至5月23日新北確診個案足跡。（圖／新北市政府提供）

▲5月10日至5月23日新北確診個案足跡。（圖／新北市政府提供）

新北市府表示，24日成立民生物資平穩小組，整合批發與零售，主動掌握追蹤價格和數量，並依照中央「足跡發布三原則」來公布確診者足跡。另外，新北市23日確診失聯者130人已全數透過警方找到，呼籲市民朋友篩檢填寫資料時務必再三確認是否正確，並保持電話暢通。

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