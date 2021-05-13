新竹市籲民眾接種新冠公費疫苗　施打時段、地點再增加

▲林智堅今上午前往北區衛生所，視察COVID-19公費疫苗接種情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

配合中央陸續開放各類公費疫苗接種對象，新竹市長林智堅今（13）日視察COVID-19公費疫苗接種情形。他說，為讓民眾更方便，竹市施打地方更多，原有5大醫院再加三區衛生所；施打時段更多，每天都有，連週六也提供服務！市府也設立疫苗諮詢專線(03)5355-137，服務時間為周一至周五上午9時至下午4時，為民眾解答任何疫苗疑問。疫苗從3月開打至今量能仍足夠，鼓勵符合資格民眾，特別是65歲以上長輩接種，共同構建疫情防護網。

林智堅今上午前往北區衛生所，視察COVID-19公費疫苗接種情形，了解流程狀況並關心現場民眾。他指出，因應民眾施打疫苗意願增加，新竹市府增加疫苗量能，符合「公費」疫苗接種資格者，包含65歲以上長者、軍人、醫護人員等，可到三區衛生所或竹市5家醫院，新竹台大、新竹馬偕、國泰醫院、國軍醫院、南門綜合醫院接種。

為更方便民眾，三區衛生所施打時段從原本每週一次，增加為每天，服務人次從68人擴大至將近400人，國泰醫院更於周六提供疫苗施打服務。新竹市衛生局也提醒民眾，目前新竹台大醫院可施打「自費」疫苗。

林智堅表示，近期台灣疫情升溫，他也特別呼籲只要符合一到八類公費施打疫苗的民眾，盡量向相關醫療機構預約，唯有更多人施打疫苗，大家一起「建構防疫網」，保護自己、家人與其他人，為防疫工作盡一份力。他上月也完成疫苗接種，流程簡單快速，沒什麼感覺，身體也很健康，請符合接種資格民眾不要擔心。

衛生局表示，截止今（13）日新竹市共配送4700劑疫苗，自3月22日開打以來，累計至昨（12）日接種2071劑，量能仍足夠，呼籲符合接種疫苗資格民眾盡快預約，保護自己也保護家人。

衛生局也提醒，疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛，通常於數天內消失，其他可能反應包含發燒、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、寒顫、關節痛及噁心，這些症狀通常輕微並於數天內緩解消失，為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，接種後於接種單位或附近稍做休息，並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。

此外，民眾接種COVID-19疫苗後，可透過疾管家建置「Taiwan V-Watch」COVID-19疫苗接種健康回報系統，定期回報自身健康狀況，系統會依據民眾回報情形，給予合適的關懷或就醫建議，也會依民眾填寫的疫苗廠牌，自動計算下次的接種日期，並提前發出提醒訊息，便於民眾提早安排時間。