台灣疫苗接種率不到1%！　澳洲學者：成為許多國家的警訊

▲亞東醫院開放AZ疫苗給板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／綜合報導

過去被視為防疫優等生的台灣近來報出本土疫情，全國升至第三級警戒，確診數也飆破4900例。澳洲一名學者就指出，台灣最大的問題在於疫苗接種率過低，只有約1％的人口施打，這可成為許多國家的一大警訊。

澳洲維多利亞大學（Victoria University）教授迪科特恩（Maximilian de Courten）在學術網站《The Conversation》撰文指出，台灣近來本土疫情爆發，去年最嚴重時是單日新增27例確診，且大多是境外移入，如今從5月15日雙北升三級警戒開始，9天內累計2994例本土案例，平均每天新增近333人。

Only about 1% of the Taiwanese population has been vaccinated against COVID.



And according to @maxdecourten Australia should take heedhttps://t.co/aefneW1FKT @victoriauninews @Mitch_Inst — The Conversation (@ConversationEDU) May 23, 2021

儘管和大多數國家相比，這些數字依舊很低，但這些新的病例在許多城市擴散，讓許多民眾和衛生官員感到相當吃驚。迪科特恩表示，台灣疫情初期，靠著廣泛的公共衛生基礎設施．防止疫情在社區內擴散，並對境外旅客實施隔離措施，能夠快速應對疫情。

迪科特恩指出，隨著防疫成功，台灣政府開始將重點放在其他優先事項，而不是對民眾進行大規模檢測，當然台灣在沒有許多確診病例的狀況下，展開大規模檢測並不划算。如今疫情爆發，就算政府在過去一周盡可能地提高檢測能量，但與澳洲相比仍有相當大的落差。

▲台灣近來本土疫情爆發。（圖／記者姜國輝攝）



除此之外最大的問題就是，台灣的成功讓民眾對於接種疫苗的急迫感降低，目前只有約1％的台灣民眾施打了新冠疫苗。迪科特恩也提到，台灣政府很早就開始研發國產疫苗，但目前仍未上市，這也可能是台灣遲遲不向國際供應商訂購大量疫苗的原因。

迪科特恩表示，就算和COVAX訂購的第二批41萬劑AZ疫苗已經抵台，但事實是台灣擁有2300萬人口，這對澳洲來說是相當大的警告，「無論從目前還是未來幾個月來看，台灣和澳洲都沒有達到群體免疫。」

台灣新冠疫情的爆發代表著，新冠病獨有能力隨時突破任何國家的隔離措施，盡快讓每個人都接種疫苗才是實現「無疫情世界」的最佳途徑，「台灣目前的局勢應該是對其他國家的一個警告，你們不能在任何地方放鬆警惕。」

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