台灣疫苗接種率不到1%！　澳洲學者：成為許多國家的警訊

▲亞東醫院開放AZ疫苗給板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。(圖/記者李毓康攝)



記者張方瑀/綜合報導

過去被視為防疫優等生的台灣近來報出本土疫情,全國升至第三級警戒,確診數也飆破4900例。澳洲一名學者就指出,台灣最大的問題在於疫苗接種率過低,只有約1%的人口施打,這可成為許多國家的一大警訊。

澳洲維多利亞大學(Victoria University)教授迪科特恩(Maximilian de Courten)在學術網站《The Conversation》撰文指出,台灣近來本土疫情爆發,去年最嚴重時是單日新增27例確診,且大多是境外移入,如今從5月15日雙北升三級警戒開始,9天內累計2994例本土案例,平均每天新增近333人。

Only about 1% of the Taiwanese population has been vaccinated against COVID.



And according to @maxdecourten Australia should take heedhttps://t.co/aefneW1FKT @victoriauninews @Mitch_Inst