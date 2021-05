《彭博》：全球晶片供應「陷入危機」　除非台灣盡快接種疫苗

▲《彭博社》24日刊出最新報導稱,「全球晶片供應鏈危急,除非台灣接種疫苗」。(圖/翻攝自彭博社)

記者張寧倢/編譯

台灣單日新增本土病例已多日突破200例,新冠肺炎嚴峻情勢之下,《彭博社》24日刊出以「全球晶片供應鏈危急,除非台灣接種疫苗」(World’s Supply of Chips Is in Danger Unless Taiwan Gets Vaccines)為題的最新報導稱,疫情讓台灣卡在美國、中國之間,在幾個方面處於劣勢。

根據《彭博社》報導,今年2月衛福部長曾暗示北京方面施壓阻止台灣向德國購買500萬劑BNT疫苗,當時中國外交部發言人華春瑩反駁稱,台灣必須停止用疫苗炒作政治問題,然而,3個月後的今日,台灣正在「為疫苗短缺付出代價」,目前只有1%的台灣人接種疫苗,這可能讓主導台灣經濟的晶片業受阻,對已經處於緊繃的全球供應鏈更是危機。

▲台灣疫苗接種率僅約1%,《彭博社》認為這將威脅全球晶片供應鏈。(圖/記者李毓康攝)

全球晶片的供需差距正在擴大,以4月的數據來看,訂購至最終交貨的日程又增加了一周,但台灣卻在此刻遭遇「命運般的大逆轉」,疫情爆發之際,又面臨乾旱、供電不穩的狀況,加劇了經濟的不穩定性,導致股市指數暴跌。

更重要的是,在先進晶片市場擁有主導地位的台灣,卻可能因為地緣政治影響正在受到衝擊,包括美國、歐洲和日本等大國對半導體供應鏈的戰略性質有所警覺,紛紛尋求增加本土生產力,而華府限制出口美國晶片技術後,中國也投入數十億美元盼能迎頭趕上。

英特爾(Intel)執行長基辛格(Pat Gelsinger)曾說,他認為目前已經過度依賴台灣與韓國,歐美應該更積極採取行動,以應對亞洲在半導體製造業「失衡」的領先地位,「我們需要一個更平衡的全球供應鏈。」美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)本月表示,儘管拜登政府與台灣和台積電合作解決晶片短缺問題,但同時也在尋求減少對台灣的依賴。

★《宇宙人外信》:中英日韓四聲道,時事閒聊學單字★

Spotify|KKBOX|SoundOn|Apple Podcast|Google Podcast