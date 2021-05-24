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「校正回歸」紅遍國際！　彭博社：台灣疫情走向不明

▲▼台灣人民戴口罩防疫。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣本土疫情爆發後，人民都配合政府政策，在戶外無論進行任何活動都戴口罩防疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

台灣本土疫情炸開，引發國際關注。《彭博社》最近推出報導「校正回歸使台灣疫情走向不明」，描述台灣政府最近採取校正回歸、更新之前的每日確診數後，民眾對官方數據產生質疑、自主軟性封城的狀況。《彭博社》也指出，台灣這次是否能挺過這個難關的關鍵，在於人民。

據《彭博社》報導，台灣政府在22、23日分別通報逾600宗新增確診病例，而衛生部同時也校正回歸570例之前的案例，引發人們關注。不少民眾瞬間對官方數據失去信心，並質疑政府大量校正回歸病例的舉動，是否反映了當局沒有能力進行大規模採檢，以及未來的每日確診數是否也會持續被修正，導致病例數激增。

▲▼台北人潮車流空城 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，政府軟性封城的決定受外媒認可。（圖／記者劉亮亨攝）

不過，《彭博社》認可台灣政府在疫情爆發時，與其他國家一樣軟性封城。《彭博社》認為，這將有助於避免經濟因嚴格限制受到衝擊；台灣近期確診數增長已有漸緩的趨勢，讓民眾對疫情的焦慮感減輕不少，不過最近許多半導體和金融業頻頻傳出確診個案，引發製造業可能減產和市場交易受限的擔憂。

新光投信公司董事長劉坤錫在接受《彭博社》採訪時表示，「如果未來一週的每日新增病例保持在200宗左右，且情況不突然惡化，市場應該還是會保持觀望狀態，不足以造成大幅上漲或大幅下跌的情況。我認為，台灣加權指數預估會在1萬6000點至1萬6500點之間浮動。」

高盛集團策略師蘇瑋忠（Alvin So）23日指出，新冠疫情是台灣宏觀前景中幾個「正在上升但可以克服的風險」之一，因此該行在亞洲股票配置中選擇增持台灣股，並預計未來12個月，台灣加權指數的回報率將為18%。

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人,台北空城,自主封城,自律,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人。（圖／記者李毓康攝）

《彭博社》指出，台灣能否成功避免將導致經濟受挫的全面封鎖，關鍵在於人民。政府現在積極敦促民眾盡量避免社交接觸，並盡可能待在家中。而在全國進入三級警戒的首個週末，台北幾乎呈現「空城」狀態，將近所有人都戴上了口罩、大多數餐館也都自主關門。

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