領養流浪貓「重擊致死」想偷偷火化　變態男竟扯：可能外送員幹的

▲北市內湖區出現虐貓！趙男流浪貓協會領養2隻貓，豈料竟下毒手虐打導致貓死亡。（圖／取自CC0圖庫）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區1名25歲趙姓男子，透過流浪貓協會領養「花生」及「巧克力」共2隻。不過，他竟在住家施以毒手，持鈍器重擊花生，導致花生下腔靜脈破裂、多發器官與組織頓創出血而死亡。趙男告知協會想帶花生去火化遭阻止，協會並領回進行解剖，得知花生遭生前慘遭虐待，並緊急報警。士林地檢署依違反動物保護法將趙起訴。

2019年5月，趙男透過流浪貓協會領養2隻貓，雙方並簽訂愛心認養協會書，清楚載明流浪貓仍屬協會所有，若需轉讓經協會同意。

趙男明知「花生」及「巧克力」仍屬流浪貓協會，卻在同年10月15日晚間持鈍器重擊花生，同日晚間8時許，趙男通知流浪貓協會，告知花生已死亡，想將花生送交動物殯葬公司火化，經流浪貓協會人員工即時阻止、領回花生遺體送驗解剖。

可惡的趙男在花生死後2週，又透過流浪貓協會領養了2隻貓咪，但卻在2個月內，1隻貓咪就又離奇死亡，流浪貓協會認為內情不單純並報警提告，經詢問台北市動保處也回應證實第2隻貓咪死亡事實，並緊急收容從趙男手上安置另1隻貓咪。

趙男偵查時否認以鈍器打死花生，卻自爆花生死後約2週後又領養2隻貓，竟冷漠表示貓又死了。檢警經證人台大獸醫助理教授黃男證詞佐證，花生遭受多發的鈍力傷，身上不只一處瘀傷，包含腹部、軀幹背側都有傷，並將死因歸類非意外傷害。

承租趙男房子的祝姓鋼琴老師出庭表示，2019年9月她向趙男承租房間教授鋼琴，有看過「花生」及「巧克力」，去年10月間，趙男曾傳花生死亡的照片給她看，她嚇了一大跳，趕緊刪除照片，並急著詢問趙男花生怎麼死了？但趙男僅說「花生誤食蛋白質粉」，當下她以為是花生亂吃東西才死亡。後來經動保處告知花生是遭重物捶擊死亡後，再問趙男他才改稱「可能是外面的外送員做的」及「也有可能是姊姊做的」等語。

檢方勘驗趙男傳LINE訊息給祝姓鋼琴老師及法醫解剖報告書及動物保護處函文等證據，認定他涉犯故意使動物遭受傷害致動物死亡罪嫌，及毀損他人物品罪嫌，全案從重依動保法故意使動物遭受傷害致動物死亡罪嫌提起公訴。

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