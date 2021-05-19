亞東「8D病房」護理師血淚告白　長官下封口令！她怒：只會講幹話

▲新北亞東醫院爆「院內感染」，8D病房護理師在臉書社團「我是板橋人」血淚告白不到一天，傳出上層下封口令。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

亞東醫院爆出院內感染第一時間竟試圖壓消息，看不下去的護理師冒險當吹哨者向《ETtoday新聞雲》獨家爆料！1名「8D」護理師於臉書社團「我是板橋人」血淚告白，表示自己在胸腔內科病房，僅戴一般外科口罩，卻必須站在第一線面臨各式各樣的病人。辛酸曝工作內幕引來網友力挺，但亞東醫院高層竟對護理師下封口令，禁止同仁再對外做負面指控。

全台疫情持續增溫，新北板橋亞東醫院爆出院內群聚感染，18日新增1例患者確診死亡案例，也讓第一線的醫護人員身陷染疫危機。對此，一名亞東醫院「8D病房」胸腔科護理師在臉書打上558字辛酸內幕。

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▼ 8D病房護理師淚控，因不是負壓隔離病房僅能佩戴一般外科口罩，卻得站在第一線面臨各式各樣的病人。（圖／黃宥寧翻攝）

發文的護理師更難過說，「痛心的是，醫院在事發後對我們這些護理人員的處理方式。」這樣的悲傷不是沒來由，而是最初爆出確診的疑為就是8D病房！但她們卻無法擁有全套標準配備，連個N95口罩都沒有。

護理師告白這幾天歷經辛酸血淚，引起許多網友力挺並留言紛紛打氣，「加油！真的很謝謝你們的犧牲跟辛苦，我們都支持你們的」、「謝謝你們！台灣有你們才有明天」。

一切看似相當正面樂觀，卻在發文短短幾小時讓亞東醫院長官戟指怒目，並嚴正向同仁表示「停止再對亞東指控負面言語」，A小姐向《ETtoday新聞雲》記者表示，有同事紛紛表示不滿「難道說真話不對了嗎」、「那世界上誰還願意說真話」、「護理師都是賤命嗎？」

對此A小姐也提供亞東醫院發給員工的一則訊息，她怒批戴外科口罩從一級接觸變成二級接觸？一般民眾不也戴外科口罩嗎，那護理師生命到底算什麼？她更直言，「那些無關痛癢的長官僅會在說幹話，有種通通戴一層外科口罩去跟確診者面對面接觸，就5分鐘就好！」

Ａ小姐難過地表示，白色巨塔劇情彷彿真實上演，護理師站在第一線為單位賣命，身陷染疫高度風險！護理師本來是帶著熱血為醫療付出，現在面對醫院的不憐惜，恐怕只會逐步摧毀擊垮滿腔熱血的醫護人員。

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