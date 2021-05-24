快訊／高雄櫃姐感染源不明！218接觸者採檢出爐　3客人有雙北足跡



▲高雄市政府24日防疫記者會，公布確診櫃姐匡列接觸者疫調。（圖／高雄市政府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

本土疫情大爆發！中央流行疫情指揮中心宣布至5月28日進入三級疫情警戒，中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增334起本土病例，高雄市新增5例，市長陳其邁召開記者會公布足跡。其中漢神巨蛋櫃姐接觸匡列者共218人，檢驗結果全為陰性。

▲高雄市政府24日召開防疫會議 。（圖／高市府提供）

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中央流行指揮中心24日公布全台一共新增起334本土病例，256例校正回歸，其中高雄市本土新增起5例，校正回歸是0例，下午15時高雄市長陳其邁召開記者會，公布相關新足跡。

▲高雄漢神巨蛋 。（圖／地方中心攝）

高雄漢神巨蛋百貨櫃位櫃姐(案3459)確診新冠肺炎，防疫單位追查多日，已匡列三圈達218名接觸者，第一圈匡列14人、第二圈匡列52人(其中一人具串門子活動史)、第三區匡列152人。共218人，全為陰性。衛生局說明櫃姐感染源持續朔源，由於至此櫃消費者20多位，其中有3位有雙北足跡，因此衛生局會持續找感染源頭。

因櫃姐染疫，市府強調CT30屬於感染風險低，但漢神巨蛋已自5月21日至5月23日停業，又於官網宣布，為維護於民眾健康，漢神巨蛋自即日起至5/28（五）暫停營業，5/29(六)起正常營業。



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