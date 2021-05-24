支持全國三級警戒延長14天　鄭文燦：疫情還沒有結束

▲全國三級警戒延長14天？鄭文燦認同。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

本土疫情仍未退燒，針對基隆市長林右昌今天向中央喊話，全台三級警戒應該延長2周，桃園市長鄭文燦下午於疫情說明記者會也表認同。鄭文燦說，他認為疫情還沒結束，應該要延長三級警戒，但因決定權在中央，他尊重中央疫情指揮中心經過專家討論後所做的決定。

本土疫情爆發以來，各地紛傳確診案，使全台三級警戒原訂至5月28日，是否延長受到關注。桃園市24日疫情說明中指出，目前桃園市累計確診案例：313人，居家隔離人數：2,121人。依指揮中心公告24日桃園確診案例25例(其中6例為校正回歸)皆本土，年齡介於10多歲至80多歲之間，居家隔離人數：匡列統計中。

有有萬華活動/接觸史5人(案號：4450、4451、4723、4452、4453) ，確診者接觸者6人(案4455、4724、4725、4728、4731、4732)，尚在調查中14人(案4454、4636、4721、4726、4727、4729、4730、4907、4908、4909、4910、4911、4912、4913)。另外，家庭成員確診分別為(4450、4451)與3851、3852為同住家人、(4452、4453)為3856同住家人、(4455、4732)為3439同住家人、(4724、4725)為4200同住家人，25人中有8人是4個家庭，其中有二個家庭 和萬華活動有關。

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