高屏爆搶水大戰！濁口溪土堤引流屏東　高雄派怪手一夜鏟平奪回

▲高雄山區昨下大雨，但卻發現高雄上游豪雨、下游沒水怪現象 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市山區23日下大雨，茂林區等幾個主要集水區累積雨量都達百毫米，濁口溪水量高達每秒6立方公尺(cms)，但高雄市政府卻發現高雄上游豪雨、下游沒水怪現象，發現是被築堤全部斷流到屏東縣高樹區內，因此連夜派出怪手並出動怪手夷平，此舉也讓屏東高樹鄉民不滿。高市府24日表示，由水利局與水利署南水局、農水署屏管處協商，做出決議。

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▲高雄市府主張高屏溪上游濁口溪主要流域範圍都在高雄轄內，地面水應該為高雄及屏東所共享 。（圖／高雄市府提供）

高雄市山區23日下起大雨，茂林區等幾個主要集水區累積雨量都達破百毫米，濁口溪水量高達每秒6立方公尺(cms)，然而水利署南水局僅核發給農田水利署屏東管理處每秒2.3立方公尺(cms)水權，卻被築堤全部斷流到屏東縣高樹區內，造成高雄上游豪雨、下游沒水的情形。因此水利局23日下午前往上游濁口溪會勘，並出動怪手夷平土提。

▲高雄市水利局夷平土堤，引部份水道分流到高屏溪 。（圖／高雄市府提供）

高雄市府水利局長蔡長展指出，高屏溪上游濁口溪主要流域範圍都在高雄市轄的茂林區內，對此高雄市政府主張，該其地面水應該為高雄市及屏東縣所共享，兼顧農田水利署屏東管理處農業及高雄市民生用水。因此高雄市政府23日下午，出動挖土機等機具，夷平土提，恢復河川原貌。蔡長展強調，陳其邁很重視農民權益，深知農民需要灌溉，留大部分水給農民，只引一小部份水道，分流到高屏溪，作為高雄民生用水。

而高雄市長陳其邁也到現場了解狀況，不過此舉也引發屏東高樹鄉民眾相當不滿，還到場抗議，屏東縣高樹鄉東興村長楊文邦得知消息，在臉書抨擊：「高雄市夜晚叫了幾部怪手，要把水源引到高雄市，完全不管高樹鄉生計。」

而蔡長展補充說明，陳其邁已跟屏東縣長潘孟安、及水利署第七河川局聯繫，24日由水利局與水利署南水局、農水署屏管處協商，做成決議由市府於茂林區濁口溪處取水口上游設置適當分水設施，避免地面水全部引入高樹灌區使用；並請農田水利署屏東管理處建置數位資訊與監控系統，以即時公開分享取分水量資訊；分流取水工程如影響灌溉用水時，則由農水署屏管處微調，兼顧農民灌溉權益。

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