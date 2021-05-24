談判也要遵守限聚令！「4煞」廟前爆打欠債男　現場噴出一堆口罩

記者洪靖宜／高雄報導

台南一名王姓男子與謝姓債主相約高雄左營蓮池潭旁洲仔清水宮談判，卻遭債主等4名男子持棍棒或是徒手圍毆，王男被打得頭破血流，警方到場時謝嫌4人已逃逸無蹤，趕緊將王男送醫急救，幸無生命危險，左營分局在案發4小時逮捕謝男與3同夥，訊後依聚眾鬥毆、傷害罪送辦。



▲王男躲到計程車旁仍遭痛打 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲王男欠2萬遭債主在廟埕前痛打 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

台南一名23歲的王姓男子因積欠另名30歲的謝姓男子2萬元的債務，相約在23日21時許到左營區蓮池潭旁洲仔清水宮前談判，不過，雙方因談判未果，進而發生打架衝突，監視器拍下，王男與鍾姓友人先開一輛白車到場，接著謝姓主嫌與廖姓(33歲)、李姓(28歲)、崔姓男子(22歲)分別開一輛白車及一輛深色汽車到場。

▲王姓被害人與同行友人（穿黑衣者）見謝嫌等人要開車離開，連忙逃往停在廟埕中的汽車 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

雙方一到場先就因債務問題一言不合起了口角，由於王男還不出錢，談判過程中，一度走到車門旁，謝男開始與同夥分別持棍棒或徒手圍毆，拉扯間還將王男放在車內的一包全新口罩灑出，雖然王男最後趁機逃到一輛計程車旁，但還是遭這群人痛打一頓，當場頭破血流，4嫌打完人後則隨即駕車離去。

▲過程中掉出一堆新口罩 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

左營分局左營派出所接獲目擊民眾報案，抵達現場已鳥獸散，僅留下王姓被害人在場，而王男頭部撕裂傷，送醫後無生命危險。警方成立專案小組經調閱監視器鎖定嫌犯為2車4人，於4小時內帶回主嫌謝姓男子及廖姓、李姓、崔姓等4嫌到案，訊後將他們依聚眾鬥毆、傷害罪嫌送辦。

▲4名嫌犯遭逮 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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