半夜3點接單！外送員見「42公斤清單」嚇得秒拒：恥度有多大

▲在全國三級警戒下，外送員更加忙碌了。（示意圖／記者林敬旻攝）

實習記者高琳景／綜合報導

台灣新冠本土疫情大爆發，全國均進入第三級警戒，不少民眾瘋狂網購囤物資，來避免外出增加染疫風險。然而，卻有民眾透過外送平台來採買，一整張訂單下來總額快到2500元，總重量約42公斤，讓外送員直接拒單，直呼「人的恥度到底可以多大」。

一名外送員近日在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，半夜3點多送餐時，接到一單讓他直接秒拒單，由於訂單內容多到需截5張圖才有辦法看完，甚至距離也只有7.4公里，讓他直呼「小弟很少在拒單的，不得不回報車損休息無法送，同時也想讓大家看看人的恥度到底可以多大。」

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▲距離僅7.4公里的訂單，卻叫了近42公斤的乾糧。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

從照片中可見，不僅有300ml鋁箔包裝的奶茶數組，甚至還有600ml的罐裝飲料，而除了飲料外，還有餅乾、泡麵等乾糧。讓不少同行外送員怒批「這位客人是以為我們都開3.5噸的貨車在送嗎？」、「重量42公斤，叫他自己用摩托車載看看，以為外送員都開貨車？」

▲▼整張訂單需截5張圖才有辦法看完。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

不少網友看到照片後，驚呼「大半夜叫那麼多是提前普渡嗎？」、「你是熊貓，不是黑貓，差一個字差很多」、「他家開雜貨店要補貨嗎？」、「神單」、「這種單簡稱就是垃圾單」、「已經免運了，就不能分開下單嗎」、「這張大概從早上開始飛到半夜了吧」、「好扯，好沒同理心的消費者」。