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欠吃！「頂呱呱X點點心」推爆漿黃金豬仔包　28門市限定賣也能外送

▲▼頂呱呱X點點心推聯名「呱呱豬仔包」。（圖／頂呱呱提供）

▲「頂呱呱X點點心」推療癒聯名呱呱豬仔包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

因為疫情不能出門沒關係，叫外送也能吃到療癒點心！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」找來正宗港點「點點心」聯手合作，打造超可愛的「呱呱豬仔包」，超Q的金黃色豬仔外型，大口咬下是酥脆外皮，接著爆出裡頭濃郁奶皇餡，罪惡破表，5月28日起於全台28間頂呱呱限定賣，也能在指定外送平台上點得到，數量有限、售完為止。

▲▼頂呱呱X點點心推聯名「呱呱豬仔包」。（圖／頂呱呱提供）

▲用炸的豬仔包一擠壓也會爆漿。

這次的豬仔包是用炸的！「頂呱呱X點點心」聯手推出「呱呱豬仔包」，將經典用蒸的豬仔流沙包以油炸方式料理，不僅有著金黃色外觀，大口咬下還能先吃到酥脆外皮，接著是罪惡奶皇餡的爆漿口感，讓人忍不住一口接一口，5月28日起限定只在全台28間指定頂呱呱販售，而在Uber Eats上也點得到，提醒數量有限，售完為止。

販售門市有三重店、大同店、中崙店、北投店、瑞光店、萬芳店、東湖店、北新店、幸福店、新埔店、中和店、竹圍店、樹林店、忠孝旗艦店、蘆洲店、永和店、新莊店、愛二店、裕民店、昆陽店、建國店、公館店、西門店、永康店、忠孝復興店、南昌店、林森北店、劍潭店。

另提醒，因疫情關係，頂呱呱目前全門市禁止內用，僅提供外帶、外送服務，且外帶民眾須戴口罩、量測額溫、登記實聯制才可點餐，而全門市實聯制則採用政府「簡訊實聯制」，以利民眾更快速完成登記。

▲▼麥當勞推全新期間限定「辣燻鷄肉長堡」。（圖／業者提供）

▲麥當勞推全新期間限定「辣燻鷄肉長堡」6月8日前限定販售。

另，麥當勞近日也推出全新「辣燻鷄肉長堡」，選用整塊雞胸肉以櫸木煙燻慢烤入味，接著切片後淋上美國紐奧良特有風味辣醬，辣醬可是結合了紅椒、大蒜、洋蔥、甜椒等香氣，並搭配新鮮生菜，再包進長型芝麻麵包當中，大口咬下可是能感受到濃厚的美式煙燻滋味，口感清爽又開胃，6月8日前限時開賣或售完為止，提醒現因疫情關係，麥當勞全門市暫停內用，但仍開放外帶、得來速及歡樂送服務。

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