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只開放刷卡！麥當勞歡樂送5／28前「暫停付現」　外帶、得來速不變

▲▼麥當勞得來速、歡樂送不再提供吸管。（圖／業者提供）

▲麥當勞得來速、歡樂送不再提供吸管。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，全台進入三級防疫警戒，政府也呼籲民眾減少外出，儘量待在家做好防疫工作，各大超商賣場、餐廳速食店則接連宣布提升防疫作為。繼19日全門市暫停內用、不開放洗手間後，麥當勞再發出最新防疫快訊，23日凌晨0時起至5月28日「歡樂送」暫停提供現金交易，僅開放信用卡線上結帳。

配合政府防疫政策，麥當勞宣布23日凌晨0時至5月28日，「歡樂送」全面實施「線上訂餐、信用卡支付」，凡使用歡樂送網頁、手機APP訂餐，僅開放信用卡線上支付，不提供現金交易，至於外帶、得來速則仍可用現金付款。歡樂送提供無接觸服務，消費者可在訂餐時於地址備註欄註明「無接觸」，以及指定送達餐點位置，外送員也皆有配備專用酒精噴瓶，執勤時戴口罩、手套，以落實無接觸送餐。

另，麥當勞全門市即起也啟用政府「簡訊實聯制」登記，最快5秒就可入店，也可選擇門市原實聯制，掃描QR Code後留下姓名、聯絡電話，未攜帶手機者需登記資料於紙本，並啓動單一出入口，體溫達37.5度則勿入內。除外，肯德基、頂呱呱、漢堡王、摩斯漢堡、必勝客等速食店目前也全暫停內用、不開放廁所。

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