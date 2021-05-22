注意！Uber Eats即起全台實施「強制放門口送餐、線上支付」

▲Uber Eats全台強制實施線上支付、門口送餐。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情持續升溫，民眾為防疫改以在家吃三餐，包括各大美食餐廳、賣場超商等外送單急速攀升，中央流行疫情指揮中心也表示，因外送有維生之必要性故不會要求暫停，但近日驚傳外送員家人染疫，讓外送員們、民眾憂心忡忡。近日，Uber Eats宣布即起於全台18縣市強制實施「放在門口」及「線上支付」防疫規定，同步暫停現金支付。

因應全台進入3級警戒，Uber Eats宣布於全台有提供外送服務之18縣市強制實施「放在門口」及「線上支付」之安全措施，同步暫停所有現金訂單，降低在家防疫、分流辦公等消費者及外送員染疫風險；另推出全平台「線上支付安心點」以及「安心外帶」自取優惠，至5月31日前使用信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay付款並輸入「線上支付安心點」，可享3次線上滿399元折50元優惠，且可與「優饗方案」疊加使用。

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至於民生用品部分，即起至5月31日輸入「在家補貨」可享1次75折生鮮雜貨優惠（單筆訂單最高折抵100元）；也針對疫情期間仍有必要性外出民眾提供外帶自取優惠，至5月31日使用外帶自取並輸入「安心外帶」，即享10次75折優惠（單筆訂單最高折抵200元）。

▲foodpanda的pandamart熊貓超市已暫停現金支付。（圖／foodpanda提供）

另，foodpanda也於APP介面上提供無接觸外送選項，並呼籲消費者多以線上刷卡方式訂餐並落實無接觸外送，目前pandamart熊貓超市已暫停現金支付，僅開放線上付款功能；另提醒提醒消費者、外送員取送餐須全程配戴口罩，於醫療院所、商辦、住家等地則盡可能在空曠處取餐，並維持1公尺以上安全社交距離。

至於外送員保障部分，Uber、Uber Eats提供合作夥伴新冠肺炎經濟援助計劃，凡經主管機關、醫師要求個人居家檢疫或相關隔離措施，可得最多14天財務補助，至於如何計算則可能依照過去跑單情況來進行補助等，細節部分還要再多了解；foodpanda則有法定傳染病保險，若外送員確診可獲得3萬元實質經濟援助，只要提供相關文件即可獲得。