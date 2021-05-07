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小華堡買1送1、69折吃呱呱包！5月速食優惠懶人包　還有半價炸物

▲▼ 漢堡王小華堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王即日起連7天推換頭貼7大夯品直接買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

5月份吃不停！為了迎接即將到來的母親節，除各大美食餐廳、飯店旅宿之外，炸雞控最愛的「罪惡速食」可是也有限時優惠，像是頂呱呱於今（7）日就有1日限定69折吃一手呱呱包，漢堡王更是從即日起連7天推換頭貼7大夯品直接買1送1，趕緊衝吃一波了。

▲▼頂呱呱呱呱包。（圖／頂呱呱提供）

▲頂呱呱今日有1日限定呱呱包69折吃。

●頂呱呱
頂呱呱今（7）日祭出1日限定「一手呱呱包」活動，6顆呱呱包69折就能吃到，現省110元，每人限買2組，各店數量有限、售完為止。頂呱呱的呱呱包是將香菇糯米飯塞進雞皮當中下鍋油炸，不僅飄著濃郁香氣又有飽足感，深受呱粉喜愛。

●漢堡王
漢堡王即日起至13日推出「媽！我來照你」活動，期間凡將臉書、IG或LINE的大頭貼換上和媽媽、奶奶、乾媽媽、乾奶奶等女長輩合照並於門市出示，即可享有原味小華堡、牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、10塊雞塊、大可、中薯及辣薯球共7大品項「買1送1」，而若是身為家長想吃，也能換上和小孩、毛小孩、植物或是各種珍奇異獸孩合照，同樣有買1送1，提醒每人、每天、每品項限購2份，數量有限，售完為止。

●肯德基
肯德基至5月9日前推出「6折起吃揪愛媽咪啾咪餐」，套餐中可是能吃到超人氣品項，包括蜂蜜醬脆雞、咔啦脆雞、享樂星球拼盤及原味蛋撻等，母親節犒賞一下媽媽沒問題。

●繼光香香雞
繼光香香雞於5月的每周五、六祭出「買指定經典組合第2件炸物半價優惠」，分別是香香炸雞搭配阿根廷魷魚、蒜脆杏鮑菇等2大熱門經典組合，凡於全台門市（桃園新光專櫃、中捷專櫃除外）購買上頭任一組合，即可用半價再加購任一炸物，提醒每份指定組合僅限加購1項商品。

▲▼繼光香香雞。（圖／繼光香香雞提供）

▲繼光香香雞5月份每周五、六都有買指定經典組合第2件炸物半價優惠。

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