快收！foodpanda「5月超殺優惠碼」懶人包　飲料買1送1、滿額免運

▲foodpanda5月優惠碼懶人包。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

上班族這篇一定要收藏！為迎接5月到來，美食外送平台「foodpanda」祭出一系列超殺限定折扣碼，像是全平台消費百元輸入優惠碼可折30元、生鮮雜貨全館滿額免外送費，另外，還有可不可熟成紅茶買1送1、漢堡王等獨家優惠，把握機會領起來開吃、開用了。

●全平台

1.即日起至5月31日全平台消費滿100元，輸入優惠碼「3X30」可折30元，每人可用3次。提醒部分店家不適用，每日數量有限、兌完為止。

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2.即日起至5月17日有「LINE好友專屬優惠」，凡全平台消費滿150元可享免費外送。需加入foodpanda LINE官方帳號，並點擊最新活動資訊索取，數量有限、兌完為止。

●美食外送

1.即日起至5月16日凡於指定熱門歐美餐廳消費滿200元，輸入優惠碼「FOOD50」現折50元。每日數量有限、兌完為止。

2.即日起至5月24日「漢堡王獨家優惠」，只要下單滿199元，輸入優惠碼「BK199」現折50元。限漢堡王指定分店使用，優惠數量有限、兌完為止。

3.即日起至5月23日「可不可熟成紅茶獨家優惠」，凡下單熟成紅茶、胭脂紅茶，輸入優惠碼「KBK5」享中杯買1送1，每人可用3次。限指定分店適用，數量有限、兌完為止。

●生鮮雜貨

1.即日起至5月9日生鮮雜貨精選店家，凡輸入優惠碼「MD75」全面75折，最高現折120元，數量有限、兌完為止。

2.即日起至5月31日於pandamart熊貓超市、家樂福、愛買、大潤發、JASONS Market Place等精選店家，輸入優惠碼「69X3」享69折，最高現折100元，每人可用3次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至5月18日全家便利商店推雙重優惠，消費滿99元天天免費外送以及消費滿199元輸入優惠碼「FM1Y」現折50元，每人可用2次，數量有限、兌完為止。

4.即日起至5月31日為歡慶屈臣氏上線祭全面7折優惠，凡輸入優惠碼「HIWTS」，最高現折100元，數量有限、兌完為止。

5.即日起至5月31日生鮮雜貨全館消費滿199元，輸入優惠碼「FD521」享天天24小時免費外送，數量有限、兌完為止。

6.即日起至12月31日首次訂購生鮮雜貨享5折優惠，輸入優惠碼「BUY5」最高現折200元，數量有限、兌完為止。

7.5月10日起至23日生鮮雜貨精選麵包店、烘焙坊，輸入優惠碼「BAK50」滿250元現折50元，每人可用2次，數量有限、兌完為止。

8.5月19日起至6月1日於統一超商消費滿199元，輸入優惠碼「7E7」享7折優惠，最高現折70元，每人可用2次，數量有限、兌完為止。

●熊貓超市

1.即日起至5月31日指定商品輸入優惠碼「BE50」，凡消費滿150元現折50元，每人可用2次。限pandamart熊貓超市指定商品使用，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠

1.即日起至5月31日「JCB信用卡獨家優惠」，全平台消費滿300元，輸入優惠碼「PSJCB005」折100元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至5月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，全平台消費滿200元，輸入優惠碼「PS5LINEPAY」可享88折優惠，最高可折50元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至5月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至中午11時，消費滿100元，輸入優惠碼「PSLPearly5」享85折優惠，最高可折50元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

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