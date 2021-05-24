老師看命盤！主動問「能聊前男友嗎」　她秒哽咽：的確心結沒解

網搜小組／綜合報導

當對未來迷網、不知所措時，許多人會尋求算命指點迷津，Podcast節目「八年級生」就請到算命經驗豐富的樓上老劉，分享精采故事及要注意的事項，讓兩位主人持邊聽邊瞪大眼，直呼「真的太玄幻了！」

老劉先是提到，母親幾個月前因骨刺問題，相當困擾，看醫生也無解，後來經人介紹找到一位越南師姐，當時師姊在她背上拿香狂畫，後來摸到腰椎時，更發出不對勁的聲音，質問道「妳最近是不是有砍樹？」

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▲許多女生為了戀情煩惱。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

起初，老劉的母親一口否認，慌張地說「我沒有我沒有。」但據老劉所述，母親雖然不是親自動手，不過的確曾請人砍過樹，之前母親當中間人，幫一個阿北處理土地問題，也請了人來砍土地上部分的樹，怎料幫忙的人發現有顆很值錢的樹，竟偷偷砍下，「反正就是樹神很生氣，然後跑進母親的腰裡面。」

她也透露，師姐有說能幫忙化解，而母親現在也每天念經、吃素，身體狀況是有好一點，但看來還要一段時間。

老劉還說，前陣子有去找一位很厲害的老師，對方才看完命盤，寫了一下東西，竟主動說道「能聊前男友嗎」、「其實你們去年10月就不行了」，一席話讓她驚呆，也瞬間哽咽，她也坦言，可能老師知道她心結未解，所以特地開導她。

▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）