小心！女生「4大NG」行為恐逼走12星座男



▲女生4種NG行為，容易逼走12星座男。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導



有些時候無意間的行為，有可能造成另一半的不滿，這種不滿日積月累，最後很可能會突然爆發出來，《星座好朋友》

網站點出12星座男生，最討厭的4大行為，女生們切記千萬別踩雷，小心對方會因為這樣的舉動離妳而去。

明明有心事卻說沒事

代表星座：魔羯男、獅子男、處女男

明明心裡很有事嘴上卻說沒事，總讓人猜不透他們真實的想法，卻有喜歡在社群網站，發出一些言論來討拍，這樣的行為，讓這些星座男最反感，特別是明明已經被他看出來了，問了還不說，甚至責怪他不解風情，這種行為會讓人越來越心累。

畢竟大部分的人都不會讀心術，只是想知道你怎麼了，千萬不要總是讓他們猜測，久而久之，會覺面對你是件很煩躁的事。

太愛裝可憐

代表星座：水瓶男、雙子男、天秤男

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女生千萬不要以為，展現自己的柔弱，就能激起男生對妳的保護欲，收服他們的心，風象星座的男生，最不吃這一套了，他們反而特別欣賞獨立自主有想法的女生，不要期望在妳脆弱、害怕受傷時，這些星座男會像王子一樣來拯救妳，他們處理事情態度比較理性，只想解決問題不想解決情緒，如果妳太常裝可憐，他們會知道妳都是假裝的，久而久之就會不想理妳。

控制慾太強

代表星座：牡羊男、射手男、雙魚男

這些星座男，不喜歡被控制，如果連發個社群動態，妳都要一個一個問問，甚至有女生好友回覆，妳也每個都要問過一次，剛在一起的時候，熱戀期可能會能忍一下，這樣控制，對他來說等同於是壓力，下班回家還要應付你，恐怕會讓他們受不了。

愛拿前任的事情說嘴

代表星座：巨蟹男，金牛男，天蠍男

進入一段新的感情，提起「前任」這類話題總是敏感，這幾個星座的男生，最討厭聽到的就是前任的事情，尤其是女生說自己以前是怎麼被傷害的，甚至拿前任男友跟現任男友做比較，這是超級NG的行為。

假如你是被前任劈腿的，那當你在跟他相處時就不應該把前任的傷害帶入，畢竟劈腿的是前任而不是現在的他，不要因為受過一次傷，就展現自己的不信任，這些星座男會覺得很無辜、不公平。