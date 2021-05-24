獨／台灣嬌生傳1人確診！公司今晚急消毒　默沙東藥廠也爆業務染疫

▲美商默沙東業務傳確診，公司發內部信籲同仁在家工作。（圖／讀者提供）



記者許展溢／台北報導

美商默沙東藥廠和台灣嬌生公司各傳出一名業務、同仁確診，《ETtoday新聞雲》獨家取得兩間公司發給同仁的內部信，默沙東呼籲為確保員工健康安全、減少群聚感染機會，即刻起必須嚴格遵守「請盡量待在家中」、「避免不必要的移動」等多項工作指引。嬌生則表示，已通知台北辦公大樓及辦公室管理團隊做緊急消毒措施。

默沙東給同仁的一封信提到，近日全台新冠肺炎疫情警訊已升至第三級，本土確診數也逐日增長，很遺憾剛接獲一位同仁回報為確診個案，公司會提供該同仁必要的健康照護支持，同時也會根據同仁近日足跡，通知有可能接觸史的其他同仁進行自我健康監測，並強調這一刻大家需要的是同仁們的互相支持，請勿猜疑或責怪。

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默沙東表示，為確保員工健康安全、減少群聚感染機會，即刻起請同仁嚴格遵守工作指引至5月28日，包括所有業務同仁及辦公室同仁在家工作、除維持生活必需的外出活動，請盡量待在家中，避免不必要的移動等。

▲嬌生台灣公司也傳出有人確診。（圖／讀者提供）



嬌生內部信提到，昨晚台灣J&J有一位同仁確診，此同仁最後進辦公室的時間為5月13日，目前公司已遵循政府及J&J的規定做緊急應變，也通知台北辦公大樓，及台北辦公室管理團隊做緊急消毒措施，在此同時，請同仁不要驚慌，配合在家工作，且避免外出，保護自己和家人的健康。

默沙東向《ETtoday新聞雲》說明，聲明稿還在研擬，而嬌生回應，目前公司都在開會，若有相關訊息會再回覆。