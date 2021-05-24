今日疫情／食藥署人員無症狀染疫！振興「急診護理師」也確診

▲新店耕莘醫院社區篩檢站。（圖／記者宋良義攝）

記者黃凱翊／綜合報導

本土疫情持續延燒！許多縣市每日都會陸續公佈確診者相關足跡與疫調，希望能有相關活動史的民眾可以提高警覺，加強自主防疫，《ETtoday新聞雲》整理出今（24）日全台確診消息，方便民眾更快速掌握疫情資訊。

北部

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衛福部也確診！食藥署人員無症狀染疫 可能傳播鏈曝光

食藥署長吳秀梅今（23）晚證實，一名署內昆陽大樓員工昨（22）日確診，本身無症狀，已經送加強版集中檢疫所隔離治療，同辦公室20多人轉居家辦公，等待進一步疫調。

振興「急診護理師」染疫！ 院方證實：全面清消中

台灣新冠本土疫情嚴重，多家醫院都有醫護感染，有網友爆料，北投振興醫院也有護理師確診。對此，振興醫院也證實，有位急診室護理同仁染疫，急診室全面清消中。

▲該名保全9天共服務過20班次。（示意圖／記者李毓康攝，非當事列車）

高鐵證實1名車安保全快篩陽性 9天執勤20班次

台灣高鐵驚傳有一名外包的車安保全人員快篩呈現陽性反應，高鐵23日證實確實有接獲通知，但還要等待PCR進一步確認，才能釐清是否確診。此外，這名保全在5月15日至23日間，服務車次共計20班次、13組列車，高鐵公司已要求相關接觸人員暫停勤務，並執行居家自主健康管理，後續也會針對列車、車站、辦公區進行深度消毒。

中部

朝陽女大生10天足跡「詳細時間」曝光 停留7間超市共4小時

台中一名19歲朝陽科大女學生（案2514）確診後，接連感染多人。台中市府23日將案4004、案4005、案4006、案4007、案4336等人，與女大生足跡、時間製成重疊關係圖，供民眾自我健康監測，若有抵達相同地點且出現症狀，請撥打防疫專線1922或衛生局就醫轉介專線0928-912578，由專人安排就醫，切勿搭乘大眾運輸。

▲台中市23日公布新增5例本土確診個案足跡。（圖／台中市政府提供）

台中朝陽K歌團燒到中國醫大生 18歲妹和同包廂女生都確診

中央流行疫情指揮中心23日公布台中新增5例本土確診個案，其中，2例跟中國醫大夜唱團相關。當天朝陽夜唱團女學生案2514在美樂地KTV唱歌，隔壁的中國醫大男大生案2958確診，其妹妹案4005也確診，案4007也是當晚中國醫大夜唱團的女大生。

南投增8例！5會館小姐疑遭萬華逃竄茶室女感染 匡列14人顧客難掌握

南投23日新增8例本土確診個案，衛生局報告指出，其中5名確診者均待過東方紅時尚會館，據了解，這5名確診者就是該會館的小姐，而感染源竟疑是因2名萬華茶室女竄逃至南投，並藏身在該間會館所引起的群聚感染。

新北運將兒傳染...雲林86歲婦確診 足跡單純：鎮玄宮廟+晉安府

雲林縣新增2例累積確診本土6例，雲林縣政府昨（23）日下午3點直播公布雲林縣第6位確診者個案，雲林縣長張麗善表示，案4222例為女性，86歲，居住於東勢鄉安南村，感染源為居住新北市已確診的兒子案3937，5月22日接獲通知案3937確診，當日隨即安排案4222採檢呈陽性。

南部

台南2確診者曾群聚泡茶「1人去過大潤發」 處理員警也被隔離

中央疫情流行指揮中心23日公告，今日全國新增287例本土個案，台南新增2例，分別是案4018為50多歲男性、案4221為60多歲男性，皆為案3615學甲區仁聖大帝廟壇之職場接觸者，以上涉足地點皆已立即完成清消。



屏東2確診個案到高雄足跡曝 駁二、水果店在列！

高雄23日零確診，不過高雄市府在直播記者會上公布2名屏東個案到高雄足跡，其中一案為4223案，為一名20多歲女性，5月17日18時，有到苓雅區自強三路一間上漁屋壽司用餐，接著到苓雅區自強三路上一間無招牌鹹水雞，約19時至駁二藝術特區P2.3倉庫旁，以及21時到上賀水果專賣店買東西，目前匡列接觸者4人。