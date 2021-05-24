獨／中華郵政再爆首位郵差「快篩陽性」　平常上班郵局曝光

▲中華郵政爆首名郵差快篩陽性。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政目前已知有6名員工與外包人員確診或快篩陽性外，昨晚再獲通報一名在內湖郵局上班的郵差「快篩陽性」，這也是截至現在首位郵差疑似染疫。據了解，該名快篩陽性郵差因曾接觸確診者的同住家人而被匡列，因有出現症狀去做快篩檢測發現陽性。

《ETtoday新聞雲》今天掌握，內湖郵局1名外勤郵差昨晚通報快篩陽性。據指出，內湖郵局先前有一名員工的同住家人（爸爸、弟弟）快篩陽性，其4名密切接觸者同事中，就包含這名快篩陽性的郵差。

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內湖郵局郵差因曾接觸過這位同事而被匡列，後來出現症狀後去篩檢，發現快篩陽性。不過，該員工本人快篩陰性，其餘3人也被匡列的同事因為沒症狀，被拒絕篩檢。中華郵政目前要求該員工持續在家休假，也要進一步去做PCR核酸檢測。

▲中華郵政目前已累積7人確診或快篩陽性。（圖／記者姜國輝攝）



中華郵政先前有一名台北快捷股外勤人員快篩陽性，今天也已通知PCR檢測確診。累計至今已有7名員工及外包人員確診或快篩陽性，已確診部分為總公司內勤1名、郵件處理中心1名、漢中街郵局窗口1名及台北快捷股外勤1名，另還有信義投遞股外包人員1名。

快篩陽性部分，有新增的內湖郵局郵差1名，還有台北金南郵局窗口人員1名，目前都還在等待PCR採驗結果出爐。至於信義投遞股外包人員，其女兒為中山投遞股郵差，目前也還在居家自主隔離中，身體無異狀，後續還要等待衛生單位通知檢測。

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