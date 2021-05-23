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屏東2確診個案到高雄足跡曝　駁二、水果店在列！

▲▼ 高雄市政府直播記者會 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲ 高雄市政府防疫記者會 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

本土疫情大爆發！中央流行疫情指揮中心宣布至5月28日進入三級疫情警戒，中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增287起本土病例，170例校正回歸，其中高雄市為0例，高雄市長陳其邁依然召開記者會，公布2屏東個案到高雄足跡。

中央流行指揮中心23日公布全台一共新增287起本土病例，170例校正回歸，其中高雄市本土新增0起，校正回歸也是0例，下午高雄市長陳其邁召開記者會，針對外界疑慮做出回應。

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▲▼ 高雄市政府直播記者會 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲4223案高雄足跡 。（圖／高雄市府提供）

由於高雄今天零個案確診，不過高雄市府公布宣布2名屏東個案到高雄足跡，其中一案為4223案，為一名20多歲女性，5月17日18時，有到苓雅區自強三路一間上漁屋壽司用餐，接著到苓雅區自強三路上一間無招牌鹹水雞，約19時至駁二藝術特區P2.3倉庫旁，以及21時到上賀水果專賣店買東西，目前匡列接觸者4人。

▲▼ 高雄市政府記者會 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲4224案高雄足跡 。（圖／高雄市府提供）

另外案為4224為一名60多歲男性，沒有北部旅遊史，5月17日早上8點30到下午17時在三民區自由一路上一處工地工作，匡列接觸6人。

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