疫情警戒13天「住宿等消費申訴719件」！民眾怒：離島飯店不退費

▲消保處表示，最多申訴案件為住宿類型。（圖／記者賴文萱攝）

記者許展溢／台北報導

消保處從疫情警戒第二級5月11日起統計，至5月23日疫情第三級，共13天，與疫情相關的申訴高達504件，諮詢案件則有215件，合計719件，排名依序分別為「住宿」、「參團旅遊」、「機票」、「健身中心」、「訂席」及「補習班」等。消保處今（24日）表示已設立「COVID-19消費資訊專區」，提供與疫情相關之退費處理原則，消費者可上網查詢，維護自身權益。

消保處提到，消費者申訴及諮詢內容大多都是「如何順利完成解約退費」的疑義，有關件數及態樣略包括， 住宿123件，主要是離島行程飯店不退費，旅行社要消費者自行吸收兩日房價高達15,300元。還有向澎湖飯店訂房，擬解約，業者讓消費者得選擇退部分費用或延長3個月內使用完畢，但消費者認為依目前疫情狀況，限3個月內使用完畢不合理。

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▲消保處指出，民眾預訂澎湖花火節行程，每人8700元，因疫情取消每人還要付3610元手續費。（圖／記者彭懷玉攝）



參團旅遊部分有100件，消保處指出，消費者擔心疫情持續擴散，擬取消旅遊行程，卻還要被收5%至30%不等的解約費用。而預訂澎湖花火節行程，每人8700元，因疫情持續擴散退訂，每人須負擔3610手續費，甚不合理。消保處表示，機票申訴43件，消費者於機票販售平台購買機票（約8000元），因疫情之故，欲辦理退票，平台網站表示需酌收2000元手續費。5月15日至5月28日的機票退票免手續費，但5月29日的機票退票還是要收1100元手續費。

消保處提到，健身中心有30件，民眾擔心疫情風險主動提出請假，被要求仍需繳付會員月籍費或手續費，甚至業者要求至健身中心拿請假單，並以掛號寄回，認其處理方式過時不便、增加群聚風險。

▲消保處提到，民眾擔心疫情風險跟健身中心請假，卻被要求到現場拿假單，增加群聚風險。（圖／CFP）



另外，訂席爭議28件，消保處說明，取消婚宴訂席，業者除沒收定金外，還要收每桌50%費用，或向婚宴會館訂定今年底之宴席30萬元，擬解約，業者告知要收違約金及賠償共9萬1千元。最後補習班也有21件申訴，其中12堂雅思課程，已上2週課程，因疫情停課，未按政府規定退10堂課費用，和報名行銷課（費用3,600元），因疫情申請退費，業者以5/15始為三級警戒，收取10%手續費。

消保處呼籲，相關退費處理原則，民眾可於行政院消保處設立之「COVID-19消費資訊專區」中查閱。在此專區，民眾還可以查閱「各主管機關資訊」及「消費爭議處理程序及線上申訴」等，民眾可以方便瞭解政府對疫情之作為。如有相關消費爭議，建請先與業者溝通協議延後履約或替代方式；如未獲業者妥適處理時，得進行線上申訴，以維權益。