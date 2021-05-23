台南2確診者曾群聚泡茶「1人去過大潤發」　處理員警也被隔離

▲台南市長黃偉哲指出，台南新增2例本土個案已完成採檢及清消，呼籲足跡重疊民眾請篩檢站接受篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



中央疫情流行指揮中心23日公告，今日全國新增287例本土個案，台南新增2例，分別是案4018為50多歲男性、案4221為60多歲男性，皆為案3615學甲區仁聖大帝廟壇之職場接觸者，以上涉足地點皆已立即完成清消。

今天台南市新增2例確診個案，都是昨日公布案3615的職場接觸者，3人曾與來自台北市萬華區的友人在廟壇群聚泡茶被檢舉(18日)，前往處理的員警也被隔離。

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台南市衛生局指出，案4018為22日公布案3615職場接觸者，無症狀，衛生局安排採檢後，於5月22日確診，接觸者匡列居家隔離19人，經採檢其中2位陽性。

案4221為案4018之接觸者，兩人為朋友，於5月21日發現有咳嗽情形，至醫院採檢，確診陽性，接觸者匡列居家隔離9人，皆已採檢，檢驗報告未出。

有關案4018經衛生局疫調後，第1時間發現於5月16日中午12時至下午2時自行開車至大潤發台南店，因該店實施入店實聯制，開始聯絡相關之風險者，並同步完成該場所清消，案4221與案4018兩人為朋友，經疫調發現以上兩案足跡單純，於工作及住家往返，相關活動場所皆已完成清消。

衛生局重申中央疫情流行指揮中心公告，足跡公布原則為「有無疫情防治之需要」、並考量「個案於該地點停留時間長短」、「接觸對象有無戴口罩」、「該地點有無符合密切接觸者定義之對象」，足跡公布主要希望無法被匡列者能做好自主健康監測，隨時注意自己的身體狀況。

▲台南市北區大潤發大賣場已完成清潔消毒作業。

黃偉哲市長提醒與上述足跡重疊之民眾，請利用台南衛市局所設12處篩檢站接受篩檢，並進行自我健康監測，台南市預定5月24日上午9時於安平區衛生所增加篩檢場次、5月24日下午2時於佳里區衛生所、5月25日上午9時於學甲區衛生所及5月26上午9時麻豆區衛生所篩檢站，擴大篩檢能量。

▲衛生局長許以霖，呼籲高風險民眾前往衛生局所設戶外篩檢站篩檢，不要前往醫院篩檢。

再次呼籲市民朋友，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。如有疑似症狀，請聯繫本市防疫專線2880180，並依指示佩戴口罩至指定醫院就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知活動史、接觸史等，篩檢站資訊可上衛生局網站 https://health.tainan.gov.tw/list.asp?nsub=A7C2B1 查詢。

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