　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日媒：台灣積極爭取參與WHA「遇中多數阻撓」　不到最後關頭不放棄

▲瑞士日內瓦聯合國歐洲總部世界衛生大會▼（圖／記者呂佳賢攝）

▲世界衛生大會即將開幕。（圖／記者呂佳賢攝）

文／中央社記者楊明珠東京23日專電

世界衛生大會（WHA）將開幕，台灣尚未受邀。日本媒體報導，台灣持續透過友邦敦促世界衛生組織（WHO）秘書處同意台灣參與，展現不到最後關頭不放棄的態度。

第74屆世界衛生大會將於5月24日至6月1日在瑞士日內瓦以視訊方式舉行。世界衛生組織4月初陸續向會員國及觀察員寄出開會通知函，迄今台灣未受邀。

「產經新聞」報導，台灣持續透過史瓦帝尼、帛琉等友邦向世衛組織秘書處表示台灣參與世界公共衛生與防疫體系的重要性及必要性。台灣友邦提案追加邀台灣以觀察員身分參與世衛大會的議題，看來反對台灣與會的中國與力挺台灣與會的國家之間將展開激烈論戰。

報導說，如果追加世衛大會議題一事獲准，台灣是否能參與世衛大會將進行表決，但中國掌握多數，可能如同往年，在籌備階段提案就遭到駁回。

長年推動台灣參加世衛組織的台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉受訪時表示，5月初七大工業國集團（G7）外長會議發布公報支持台灣有意義參與世衛組織論壇及世衛大會等，支持台灣的勢力擴大。

報導說，美國本月7日呼籲世衛組織邀請讓台灣以觀察員身分參與世衛大會；日本台灣交流協會20日在臉書（Facebook）寫道，「在因應國際健康課題時，不能有地理上的空白」，支持台灣參與世衛大會。澳洲駐台辦事處21日也發表聲明，支持台灣以觀察員身分參加世衛大會。

但是中國對這些呼聲強烈反彈，表示台灣實質想搞台獨，中國堅決反對讓台灣與會。

報導列表說明台灣爭取參與世衛大會的經歷。包括2009年5月總統馬英九政府執政時，台灣以觀察員開始參加世衛大會；總統蔡英文就任後，2017年5月起就無法與會了。

產經新聞昨天報導，日本首相菅義偉21日應20國集團（G20）主席國義大利總理德拉吉（Mario Draghi）和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（von der Leyen）之邀以視訊方式出席全球健康峰會時表示，在因應國際健康課題時，不應有地理上的空白。

言下之意，日本支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織。

菅義偉說，為因應未來全球疫病大流行，有必要重新調整國際衛生體系。世界各國與地區的資訊、見解能以自由、透明、迅速的方式共享是很重要的。日本重視多邊主義，國際間衛生領域事務的處理，日本將扮演領頭羊的角色，預定6月2日與國際組織合辦領袖級「COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）疫苗高峰會」。

ET快訊
甘肅馬拉松21死！美女選手中途棄賽懊悔　得知消息慶幸：活著回
528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜竟同時透露「1訊號」
防疫差很大！李正皓曝：團隊比去年少1人　劉寶傑驚：現在沒大腦
快訊／大雨來了！「全台變天」滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

長賜輪繼續動彈不得！　埃及法院駁回船東上訴發回重審

美股即將恐慌下殺！　專家「五大指標」掛保證：暴跌40％至60％

世界衛生大會開幕　疫情獨立調查小組報告竟稱「中國台灣」

日媒：台灣積極爭取參與WHA「遇中多數阻撓」　不到最後關頭不放棄

義大利纜車20公尺高空突墜！　翻滾撞樹「皺成廢鐵」釀13死3重傷

白俄特務「反串飛機乘客」喊：有炸彈！　迫降逮捕反政府記者

美國也報復性旅遊！黃石公園湧7萬人創新高　夏天將限人數

義大利1500公尺高山纜車發生「墜毀事故」　至少9人罹難　

花心男買戒指送女友和小三　正妹店員怒po網揭發！正宮閨蜜秒告密

總統你累了嗎？拜登口誤「總理、總統」連續4度搞混...健康亮紅燈

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

新店女不戴口罩！唸心經「起乩」　大鬧超商...挑釁警方遭強制送醫

外籍男子填錯地址害外送員延誤 竟嗆對方豬腦還加碼唱「青蛙歌」

北車男未戴口罩「持開山刀」狂揮 2警手、脖遭砍！警包圍壓制畫面曝

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

大眼妹化妝把自己融入公園風景 流水、樹木自然呈現！網讚：神奇

長賜輪繼續動彈不得！　埃及法院駁回船東上訴發回重審

美股即將恐慌下殺！　專家「五大指標」掛保證：暴跌40％至60％

世界衛生大會開幕　疫情獨立調查小組報告竟稱「中國台灣」

日媒：台灣積極爭取參與WHA「遇中多數阻撓」　不到最後關頭不放棄

義大利纜車20公尺高空突墜！　翻滾撞樹「皺成廢鐵」釀13死3重傷

白俄特務「反串飛機乘客」喊：有炸彈！　迫降逮捕反政府記者

美國也報復性旅遊！黃石公園湧7萬人創新高　夏天將限人數

義大利1500公尺高山纜車發生「墜毀事故」　至少9人罹難　

花心男買戒指送女友和小三　正妹店員怒po網揭發！正宮閨蜜秒告密

總統你累了嗎？拜登口誤「總理、總統」連續4度搞混...健康亮紅燈

阿達按摩吃閉門羹「落寞站等7分鐘」！　獨坐街邊椅發呆全被拍

徐薇淩摘首冠賺進生涯最多545萬獎金　7年生涯累計5827萬

長賜輪繼續動彈不得！　埃及法院駁回船東上訴發回重審

衛少「致命出界」斷巫師反攻機會　哈里斯轟37分助七六人G1取勝

台大醫曝疫情持續傳播徵兆　「新行政區出現確診者」

許瑋甯感情狀況曝光不影響！　「提跟拍秒翻白眼」慶功反應真性情

甘肅馬拉松21死！美女選手中途棄賽懊悔　得知消息慶幸：活著回來

直擊《全明星》晏柔中嗑鍋「搭男星車齊返家」！ 　他冒1貼心舉動

每天洗手好煩？必選3款洗手乳　香味療癒又舒壓、洗完肌膚還嫩嫩

528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜竟同時透露「1訊號」

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

國際熱門新聞

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

美股將恐慌下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

美報復性旅遊！黃石公園湧7萬人創新高

白俄特務反串飛機乘客喊：有炸彈　迫降逮捕反政府記者

17歲少年「違反新冠宵禁」遭警察狂毆慘死

義大利纜車20公尺高空突墜！　釀13死3重傷

WHA開幕　疫情獨立調查小組竟稱「中國台灣」

「查理咬我」瘋傳14年！影片將被永久刪除

義大利發生纜車事故「至少9人罹難」

日媒：台灣爭取參與WHA　不到最後關頭不放棄

菲男拒戴口罩　當場遭警槍斃

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

大阪醫療「已崩潰」日人痛訴：像地獄！

花心男買戒指送女友和小三　正妹店員怒揭發

更多熱門

相關新聞

藥局正妹曝「醫護累癱照」：前線戰士辛苦了

藥局正妹曝「醫護累癱照」：前線戰士辛苦了

台灣疫情連續6日破百例確診，醫療量能面對瞬間爆發的病例而急遽緊縮，前線醫護人員必須穿著全套防護衣奔波，經常全身汗濕、萬分疲憊。藥局工作的女網友在網上PO出醫護人員累壞的照片，為他們打氣「前線的戰士辛苦了」，引起一陣回想，不少人也紛紛留言加油。

美專家曝台海危機：美考慮核武攻擊中國捍衛台灣

美專家曝台海危機：美考慮核武攻擊中國捍衛台灣

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

日首相「全球健康峰會」再挺台入WHO！

日首相「全球健康峰會」再挺台入WHO！

CNN頭條報導台疫苗困境：不只中國因素

CNN頭條報導台疫苗困境：不只中國因素

關鍵字：

日媒台灣WHA

讀者迴響

熱門新聞

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

女警巡邏蹲下身　臨檢非法群聚貓

即／櫃姐不明染疫　高雄巨蛋宣布停業

獨／鈕承澤出現仰德大道「完全沒戴口罩」

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

今6例死亡！男昏迷死亡才確診

改裝「防疫巴士」載輕症者到中南部　已送42趟285人

李正皓曝：團隊比去年少1人　劉寶傑驚：難怪沒大腦

食藥署長吳秀梅證實：署內員工無症狀染疫

高雄女脫罩吐口水！麵包店曝影片

《全明星》江宏傑：腳都沒動！　晏柔中帶傷「超殺一擊」

國軍大功臣！石門水庫清淤超標

喵靜坐廁所90分！肥肚重壓毛毛腿

更多

最夯影音

更多
高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去
外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面