CNN頭條報導「台灣疫苗口水戰」　點出3關鍵：比中國因素更複雜

▲台灣一名醫護人員正在接種AZ疫苗。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

台灣的新冠疫苗議題不僅在國內引發討論，也吸引各外媒關注，如今更是登上CNN首頁頭條。報導中指出，台灣拒絕接受中國疫苗，責怪北京居中阻礙，導致疫苗推動進度緩慢，但在現實中，問題成因還涉及疫苗供應有限、民眾接種興趣不高、國產疫苗研發進程落後，比兩岸地緣政治緊張局勢更加深層、嚴重。

CNN寫道，台灣曾有數個月「0本土病例」的紀錄，大致維持正常生活，疫苗需求很低，僅1%左右人口施打，但過去一周卻通報1000多例，與最嚴重的疫情危機奮鬥之際，許多民眾想要接種疫苗卻沒有辦法。

報導指出，台灣如今正在等待疫苗送達，並且爭取美國援助，但卻不考慮「理論上」最接近、供應量最大的中國疫苗，因為疫情爆發以來，兩岸緊張局勢升溫，北京阻台參加世界衛生組織（WHO），向台灣日益減少的盟友示好，對台加大軍事壓力。

在日益增長的敵意和不信任中，台灣援引法律，直接拒絕中製疫苗，被北京抨擊「為了政治利益犧牲人民福祉」，也發聲指控中國阻礙疫苗供應，雙方陷入「口水戰」。不過，台灣的疫苗困境還有其他複雜成因。

▲台灣疫苗困境登上CNN首頁。（圖／翻攝CNN首頁）

疫苗供應有限

台灣向阿斯特捷利康購買1000萬劑，首批11.7萬劑3月送達，此外也透過COVAX訂購476萬劑，分別於4月初和本月19日到貨，2月時與莫德納（Moderna）採買的500萬劑預計6月抵台。

儘管台灣已經訂購2000萬劑疫苗，足夠供應43%人口接種，但目前僅約70萬劑送達，而且都是AZ疫苗。

駐美代表蕭美琴表示，由於台灣一開始對疫苗的需求很低，所以她一直專注協助外交盟友取得疫苗，但如今正致力確保台灣訂單準時送達。

▲台灣近日爆發疫情危機以前，民眾維持著大致正常的生活。（圖／記者姜國輝攝）



民眾接種興趣不高

台灣3月底推出疫苗接種計畫，醫護人員優先施打，稍後擴大至員警、照護員、老年人與軍隊，4月底開放優先名單以外的民眾接種。但居民數個月以來一直享受著大致正常的生活，加上擔憂AZ疫苗引發血栓副作用，因此接種興趣低落，直到本月疫情引發恐慌，才出現接種潮，但卻碰上疫苗供應短缺的問題，只好暫停疫苗接種計畫，僅供醫護施打。

台灣大學流行病學家、公衛學院副院長陳秀熙（Chen Hsiu-hsi）表示，「在過去的一年半裡，台灣沒有經歷重大疫情，所以很多居民不認為自己處於立即的危險中，這也是為什麼，比較少人擁有接種動機」。

▲台灣國產疫苗預計7月底前開始使用，此前民眾接種的都為國外疫苗。圖為AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



國產疫苗研發落後

CNN直言，台灣自主研發疫苗落後於美國、英國、德國、中國和俄羅斯。美、中首批候選疫苗展開人體試驗的5個月後，台灣的3款候選疫苗才於去年8月進入臨床試驗階段。

雖然一些衛生專家批評政府未向本土藥廠提供足夠支持，但台灣疫苗終於取得進展。總統蔡英文18日透露，候選疫苗「聯亞」和「高端」已進入臨床試驗第2期收尾階段，預計6月獲得緊急使用授權，7月底前開始使用。

陳秀熙也對台灣國產疫苗抱持樂觀態度，「它們在第2階段臨床試驗報告中呈現良好結果，在實驗室環境中，對於不同病毒變異種似乎也有很好的反應」，但在此之前，台灣仍需依靠外國疫苗應對疫情危機。

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