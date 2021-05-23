倒垃圾請戴口罩　台南市環保局24日起全局動員上線勸導民眾

▲為防堵病毒進入社區，24日起台南市環保局將全局動員，到37區每一垃圾收運路線，全力勸導民眾戴口罩倒垃圾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國進入COVID-19防疫3級警戒，病毒以接觸、口沫傳播為主，戴口罩是最佳防疫之道！為防堵病毒進入社區，24日起台南市環保局將全局動員，到37區每一垃圾收運路線，全力勸導民眾戴口罩倒垃圾，如經勸導仍不配合者，將取締移送衛生局裁處，將被罰款3千元至1萬5千元！

市長黃偉哲表示，大熱天戴口罩雖然很不舒服，但目前正為全國防堵毒進入社區的關鍵時刻，請市民朋友基於保護自身健康與清潔隊員安全，懇請配合與體諒，倒垃圾時請戴口罩，等候垃圾車時更不要群聚聊天，大家一起努力早日渡過這防疫非常時期。

環保局長謝世傑指出，22日已經派員稽查167條線上垃圾收運路線，了解民眾戴口罩情狀，發現各區民情形大致良好，多數市民朋友都會戴上口罩，僅少數1、2人未戴口罩，而且經勸導都立即改善，顯示市民朋友都很自律，也都能接受環保局清潔人員勸導，希望民眾都能相互提醒戴口罩，避免造成防疫破口，讓病毒有機可趁。

環保局指出，目前全台許多縣市均強力要求民眾倒垃圾戴口罩，部分地區傳出民眾不配合，為難環保人員等情事，台南市民樂於配合、接受勸導的態度令人稱許。

環保局再次強調，24日起，將到每一條垃圾收運路線共計304條路線，展開稽查與勸導民眾戴口罩倒垃圾，對於未戴口罩者，都會加強勸導，唯有屢勸不聽者才會告發，並移送衛生局裁處。

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