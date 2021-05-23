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台南市防疫會議盤點防疫進度　黃偉哲指示局處超前作為

▲台南市長黃偉哲指出，醫院是針對民診住院病人、家屬、醫護人員、出國民眾或有症狀就醫人員提供篩檢，涉有高風險民眾之篩檢，應前往衛生局所設立之篩檢站篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，盤點各局處防疫能量的建置，主要為因應日後可能的疫情衝擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市政府23日召開防疫會議，由台南市長黃偉哲召集各局處首長，盤點目前防疫整備及滾動式檢討防疫作為，黃偉哲市長表示，盤點各局處防疫能量的建置，主要為因應日後可能的疫情衝擊，他並要求各局處提出的防疫措施要能具體周全，同時要有明快的判斷與決策，以超前的作為守護市民的健康。

黃偉哲市長強調，防疫措施的興利與除弊很重要，興利的部份就是要做出能立即幫助市民的措施，除弊的部分則是針對不遵守防疫規定的人，要能確實解決與建立規範，尤其是中央還沒有的或是別縣市還沒想到的，台南市要能夠率先提前布署，才能確保市民的健康安全。

針對各局處的防疫現況，觀光旅遊局長郭貞慧報告，累計至5月22日台南市防疫旅館有18家（548房），目前有436人入住，入住率79.5％，為擴大防疫旅館量能，觀旅局透過電訪普查、公協會、招募說明會(5月18日)等，招募更多旅宿業者加入，累計至5月22日共新增申請21家（471房），其中14房已完成審查上線，觀旅局目前也正在努力輔導7家（359房）申請為防疫旅館，以及輔導1家（28房）防疫住宿設施取得合作意向書。欲申請的旅宿業者可參考「旅宿業防疫品質補助計畫」。

另外，在紓困措施的部份，經濟發展局長陳凱凌針對目前因應疫情推出的紓困方案，包括租稅的延期與分期繳稅、展期繳稅、營業稅可延長報繳、減稅或退稅，另外還有中央紓困補貼、租金延、分期/減收等措施做相關說明與報告。

目前中央頒布的紓困方案，主要是以減稅來協助各企業度過疫期難關，黃偉哲指示經發局研議直接補助業者的可能性，讓需要協助的業者能即時得到幫助。

在民生收運垃圾部分，環保局長謝世傑說明，一般民眾的垃圾還是以平日的方式來清運，居家隔離者的垃圾則是有專門的收運管道，是有分流機制的。謝世傑也呼籲民眾，倒垃圾時應佩戴口罩，勸導不聽者會依法告發裁罰，民政局也表示將透過區公所向民眾宣導倒垃圾不群聚，避免因群聚而感染。

針對各局處的防疫作為，市府不定期召開緊急防疫會議，以持續精進並檢討出最適切的防疫規範，黃偉哲指示各局處應相互配合，一同並肩防疫，期盼疫情早日緩解，民眾回歸正常生活。

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