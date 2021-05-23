台南新增2確診感染源相同　黃偉哲：足跡單純不公布

▲台南市長黃偉哲指出，台南市23日新增確診個案4018及4221人都是男性，目前已匡列接觸者完成採撿，這2位新增個案與案3615是職場接觸而感染，疫調足跡單純。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲23日下午在中央流行疫情指揮中心記者會後召開記者會，針對台南市23日增2例確診個案的疫調足跡及相關因應措施提出說明，新增確診個案4018及4221人都是男性，目前已匡列接觸者完成採撿，這2位新增個案與案3615是職場接觸而感染，疫調足跡單純。

據了解，案3615大多以自行騎車代步，於21日住院開刀前採檢確診，無症狀，接觸者匡列居家隔離13人、自主健康管理1人、自我健康監測1人，共15人採檢。個案於5月14日、5月18日、5月21日上午約6時30分至10時去過安南區果菜市場，5月14日早上11時35分至12時10分曾到佳里區戶政事務所，5月7日至5月20日曾自行騎車至學甲區仁聖大帝廟壇，都已於22日完成清消。

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台南市衛生局許以霖指出，案4018是50多歲的男性，因與案3615職場（學甲區仁聖大帝廟壇）接觸而感染，本案匡列19位接觸者，其中2人採檢缺是陽性，疑似感染；4221是60多歲的男性，係案4018接觸者，匡列9位接觸者採檢全部都是陰性。

5月13日及5月18日學甲區仁聖大帝廟壇有群聚，他們在該處喝茶都沒有戴口罩，18日當天警察有去查處，警察也被匡列採檢。許以霖局長強調，因個案疫調足跡單純，相關接觸者已完全掌握匡列，所涉場所除5月13日及5月18日學甲區仁聖大帝廟壇，因無戴口罩及實聯制被列高風險外，5月16日中午12時至下午2時，個案雖有前往台南市北區臨安路大潤發大賣場，惟因都有戴口罩及實聯制，市府認為相對是安全的，不需強調其足跡。

市長黃偉哲表示，經與中央疫情指揮中心研討公布案個案活動地點之考慮則為在：1、 個案於該地點停留時間長短；2、個案及接觸對象有無配戴口罩；3、該地點有無符合密切接觸者定義之對象。公開與否場所類型、接觸對象及可能範例：1、不公開：具有隱私性、接觸對象為特定人士、如家庭、私人聚會場所；2、不公開：半開放性，接觸者大部分需特有特定對象，如職場、學校、醫院、診所、旅館；3、考慮公開：開放性，非特定人士，接觸對象有特定對象，如餐廳、健身房、無法掌握特定接觸者時；公開：開放性，非特定對象，可能接觸不特定對象，如百貨公司、賣場、長途交通工具等。

黃偉哲指出，據此原則，加上現在全國實施實聯制，在對於足跡疫調無防治需要時，台南市將不公布其關疫調足跡。

許以霖呼籲高風險民眾請以預約方式，向台南市已開立的戶外篩檢站預約篩檢，不要前往醫院要求篩檢，以免嚴動影響台南市醫療能量。

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