台南市各運動場館暫停開放　市府加強稽查取締不手軟

▲台南市各公立室內外場館均自19日起暫停開放，若有違反規定者，將依「傳染病防治法」規定移送衛生局裁處新台幣6萬元以上30萬以下之罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應中央流行疫情指揮中心自5月19日起將全國疫情警戒提升至第3級，台南市府同日公告各公私立市內外運動場館，配合中央防疫政策關閉至5月28日，教育局長鄭新輝表示，若有違反規定者，將依「傳染病防治法」規定移送衛生局裁處新臺幣6萬元以上30萬以下之罰鍰。

黃偉哲市長強調，現階段應以防疫為第一優先，對潛在的傳染風險都要有高度的警覺性，呼籲市民盡可能避免不必要的外出機會，這段期間也將加強稽查各運動場館，確保各場館均確實依規定暫停開放，避免群聚之機會，保護市民的健康安全。

教育局鄭新輝局長表示，各公立室內外場館均自19日起暫停開放，針對較不易管制的室外運動場館，如籃球場及溜冰場等，已用封鎖線及警示角錐封鎖，籃球場的籃網更紮起，希望透過確實封場減少民眾群聚的機會。另一方面，針對開放式休憩空間，諸如體育園區、竹溪公園及共融式兒童遊憩空間等，也將派員每日以上下午兩個時段巡場，確保民眾確實配戴口罩，也請大家共體時艱，全民共同防疫。

體育處表示，針對全市203個公私立之室內外運動場館，將於1周內完成地毯式清查，確認各場館均有依中央防疫政策暫停開放，若有違反規定者，將依「傳染病防治法」規定移送衛生局裁處新臺幣6萬元以上30萬以下之罰鍰。

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