首例監視器揪酒吧偷營業！2女1男「雙飛」無罩嗨喝　開罰+斷水電

▲警方調閱大樓監視器確定有在營業，在包廂裡頭發現有客人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

因應新冠肺炎疫情升溫，高雄市政府防疫規範娛樂休閒場所需暫停營業，以避免疫情擴散，但沒想到新興區五福一路上有一間酒吧違法營業，為了要抓他們，員警調閱大樓監視器確認有人進去，所以當狗仔埋伏，結果這個時候一台美食平台外送員「順利」助攻，員警進入酒吧，果然發現有客人。

警方接獲線報表示在五福一路有一間酒吧偷營業，不過第一次前往查緝時，鐵門關了，不過裡頭隱約傳出音樂聲響，透過調閱監視器，確認在22日當天的晚間十點多，有3個人進入店內，但由於受制於大門緊閉，所以無法進入，為了查緝，新興分局五福所便編排專責警力在該店週遭埋伏。

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▲警方調閱大樓監視器確定有在營業，在包廂裡頭發現有客人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在23日凌晨4點左右發現一台美食平台外送員騎乘機車在店家徘迴，視乎在找尋點餐之客人，警方便尾隨其後，發現該外送員停於該店外，隨即在店家打開大門之際，警方見機不可失立即進入稽查，並由陳姓店員帶同警方查看，在這家店3樓處包廂內發現3名客人正在歡唱、飲酒，且全程未戴口罩及未保持社交距離。

不過店家辯稱在場的是員工及公關人員，警方仍不採信，針對店家違法營業事實明確，明顯違反防疫規定，警方蒐證後，現場4名客人未戴口罩部分，當場依違反傳染病防治法規定當場舉發；同時23日下午2時30分立即將該店斷水斷電，宣示市府執行防疫措施的決心。

▲警方調閱大樓監視器確定有在營業，在包廂裡頭發現有客人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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