校正回歸惹議　朱立倫：方法一致就好，不要搞那麼複雜！

▲朱立倫談校正回歸。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）



記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布，校正回歸400例確診案例，回補16日至21日確診個案，引發藍營及部分網友質疑是否蓋牌、美化數字，且對於校正回歸的作法有諸多爭議。對此，國民黨前主席朱立倫認為，方法一致就好，不要搞得這麼複雜！

朱立倫23日在臉書表示，「校正回歸」引發爭議，每日公布的統計數字必須簡明一致，每日確診數，一般民眾的理解就是每日報給疾管署確診的案例，昨天衛福部的新定義是PCR篩檢後二到三天為應計確診日，因此改變計算方法為：每日確診數 = 每日應計確診數 + 前期應計未計確診數，每日應計確診數就是昨天公佈的數字321，前期應計未計確診數就是所謂「校正回歸」的400，所以從今以後衛福部將從如同會計「現金基礎」的報給疾管署的每日確診數改為如同會計「應計基礎」的每日應計確診數，另外要公佈「校正回歸」前期應計未計的確診數。

朱立倫指出，或許衛福部或部分人士會認為「校正回歸」是錯誤更正，但事實上是定義方法的改變，提醒衛福部從今以後每天公佈的數字就會變成「今日應計確診數」加上「前期未計確診數」，而今天公布的數據都可能會被明天或後天或之後的影響而改變，這樣的方法改變不僅影響重大，更會嚴重影響人民對政府的信任，治國之道在誠信，治理之法在簡明，方法一致就好，不要搞得這麼複雜！