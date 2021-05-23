桃園開第一槍！嚴防「禁聚令」轉戰摩鐵　祭最高2.25萬檢舉獎金

▲桃園市政府為防範汽車旅館群聚成防疫破口祭出檢舉獎金。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

中央流行疫情指揮中心於19日公告全國疫情第三級警戒禁止室內五人以上群聚等規定，但仍有少數心存僥倖民眾轉戰汽車旅館消費造成防疫破口，桃園市政府對違法業者祭出6萬至30萬元重罰，並提供民眾最高有2.25萬元的檢舉獎金。

▲▼汽車旅館違規最高處30萬元罰款，檢舉民眾最高可得2.25萬元獎金。（圖／記者楊熾興翻攝）

桃園市政府已於18日函請轄內旅宿業者停止館內酒吧、卡拉OK、三溫暖、游泳池、網咖等與特定場所相同之設施，為確保旅館業者均落實規定，市府亦從20日起安排自轄內69家汽車旅館稽查，並就有提供多人房型、卡拉OK、游泳池、網咖等設施之汽車旅館優先排查。

為嚴格杜絕相關防疫破口，凡業者違反規定，開放相關設施提供民眾群聚之營業行為，除違反傳染病防治法第37條第1項第1款、第67條第1項第2款規定，處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰外，考量疫情嚴重，目前防疫係國家重要工作，依發展觀光條例第53條第1項規定旅館業有損害國家利益行為，最高可處新臺幣15萬元罰鍰。

並歡迎民眾檢舉汽車旅館內違規群聚之營業行為，桃園市政府將依據發展觀光條例第55條之2及檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法，檢舉案件經受理機關查證屬實，並經裁處罰鍰確定且完成收繳者，依規定發予檢舉獎金，實收最高罰鍰金額15萬的獎金，按15%計算最高可獲新臺幣2萬2500元獎金。檢舉人應檢附相關證據，依規定格式(請上桃園網路e指通https://e-services.tycg.gov.tw/搜尋「檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法申請表申辦說明」)向市府提出申請。

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