防疫穩了？陳時中曝「確診率降到2.8%」：有明顯下降

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌22日上午召集相關部會於政院召開防疫會議。會中衛福部長、防疫指揮官陳時中陳報，儘管本土確診個案數逐日增加，但從5月15日的高峰期來看，總體篩檢後的確診率已經從6.3%降到這兩天的2.8%，確診率有明顯下降。

政院發言人羅秉成轉述，會中各部會先針對近日疫情討論及交換意見，盤點政府的整備防疫能量。目前中央各部會所準備的防疫物資、防疫旅館、集中檢疫所以及專責病床等尚足因應，但仍應持續擴增能量，有以待之。

另外，配合全國各縣市政府近來的努力，蘇貞昌也要求相關部會督促、協助地方各方面防疫作為，尤其要加強與地方的聯繫載運，讓確診者和確診接觸者可以儘快得到照顧。

防疫中心指揮官陳時中的報告則指出，5月15日的高峰期來看，總體篩檢後的確診率已經從6.3%降到這兩天的2.8%，確診率雖有明顯下降，但各地篩檢能量仍須配合需求持續增加。篩檢數量從本月15日約6000多人，至本月19日已提升至1萬3000多人。

蘇貞昌聽取報告後，指示中央與地方的篩檢、通報程序應持續加強精進，對於各篩檢站的資料填寫程序，院長已請政院資安處協助建立系統，讓多數民眾能夠先於手機上填寫，減少各篩檢處醫護、行政人員的負擔。

目前中央全力整備集中檢疫所，已從4500間增加到5100間，作為全國無症狀、輕症確診者的照顧之用。針對北部縣市有意願成為集中檢疫所且合乎標準旅館，已請交通部觀光局直接聯繫業者意願，後續將名單提供醫福會辦理後續場勘與評估。

會中，交通部也陳報全國防疫旅館數量，已從本月10日的1萬7388間，增加至本月21日的1萬9174間，目前入住率為58.72%，仍有足夠能量。

經濟部陳報之庫存口罩、防護衣、呼吸器等防疫物資，由於台灣這一年來疫情穩定，各項防疫數量都非常充足，包括防疫酒精也已加強配送。

針對專家會議召集人張上淳教授則表示，最佳的防疫作為就是降低群聚，減少人員接觸及流動，所以無論公部門或是民間企業，都應該做好分流，盡力做到彈性上班和居家上班，才能保護每個家庭等。

蘇貞昌也指示行政機關，應率先做好示範，落實防疫指引。而各部會應加強宣導，降低民眾出門群聚機會，政府整備資源讓民眾安心，讓確診者得到醫療協助，做好防疫生活，才能讓疫情持續穩定降溫。