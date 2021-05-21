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已連6天本土確診破百！恐實施四級警戒？　官方回應

▲衛生福利部桃園醫院今（20）撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲化學兵消毒。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿、蔡文鈴／台北報導

國內新冠疫情嚴峻，指揮中心19日宣布全國進入三級警戒。由於已經本土病例已經連續6日破百，外界也憂慮是否可能提升至四級警戒。對此，行政院發言人羅秉成20日表示，有準備心態是好的，但是不要引起恐慌，雖然目前疫情都是破百例，但是沒有出現一半以上找不到傳染鏈的條件。

根據《ETtoday》最新民調顯示，有高達82.4%民眾支持政府針對近日本土確診案例暴增的縣市實施封城，以減少人員接觸。另外，有72.7%民眾認為政府現在應進行全國性快篩。

依指揮中心規劃，若連續14天平均每天新增100名本土案例，並且一半以上感染源不明，這兩項條件並存，才會進入第四階段封城規劃。不過，羅秉成強調，這些條件目前不存在，不要有相關說法引起恐慌，也希望控制目前的疫情到不會每天破百例。

羅秉成指出，有些單位、地方政府說要超前部署，這樣的準備心態是好，但也不要讓民眾以為「要升級了」，這會引起國際對台灣疫情的錯亂，任何警界都應該要依疫情指揮中心為主，才合乎法律。

此外，羅秉成也強調，即便升到第四級，也不見得就是封城，任何相關的管制措施包括學校是否停課等，都在考慮範圍內，希望大家齊一步驟才不會錯亂，也不要讓錯誤訊息傳出去被視為假訊息，造成恐慌。

衛福部次長薛瑞元則說，三級警戒是目前的程度，是否要進入四級完全要看條件跟指揮中心的判斷，「各縣市沒有必要講四級封城，現在還不到那條件。」

四級警戒措施：

● 非必要不得外出（採購食物、醫療、必要之工作需求除外），外出須全程佩戴口罩、維持社交距離。
● 家戶內亦保持社交距離或佩戴口罩。
● 停止所有聚會活動。
● 除維生、秩序維持、必要性醫療及公務之外，全面停班及停課。
● 針對發生嚴重疫情的鄉鎮市區或縣市層級，實施區域封鎖，設定明確的封鎖線，管制人員出入，民留在家中不外出。

▼中央疫情指揮中心「COVID-19疫情警戒標準及因應事項」。（圖／中央疫情指揮中心提供）　

▲▼。（圖／中央疫情指揮中心提供）

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已連6天本土確診破百！恐實施四級警戒？　官方回應
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