韓國瑜造句「校正回歸」　超胸前主播壞壞留言！萬人跪：撿到槍？

▲被稱為「最辣發言人」前主播何庭歡一句 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

22日台灣新增321起本土案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示有400例是「校正回歸」的本土個案，指揮中心當天一共公布了721起案例，沒想到「校正回歸」四個字成了熱門話題，高雄市前市長韓國瑜也在臉書發文「造句#校正回歸」，結果被稱為「最辣發言人」的前主播何庭歡一句「老闆的髮量也要校正回歸」，讓萬人讚爆，還說「搶到槍」。

22日指揮中心記者會後，一句「校正回歸」4個字立刻在網路發酵，瞬間成了「熱門詞」，韓國瑜也在臉書發文「小編：請造句#校正回歸」，瞬間吸引了2.7萬人，而其中曾經擔任過韓國瑜競選總部的發言人何庭歡，也在留言串當中，她寫道「老闆的髮量也要＃校正回歸嗎」？立刻讓萬人讚爆。

▲何庭歡一句「老闆的髮量也要校正回歸嗎」被網友讚爆 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

有網友回應「這個好喔」、也有人問「撿到槍」，甚至還有人說「你壞壞」、「大膽敢消遣老闆，小心你被開除」、「這個不錯，我給一百分」、「不能同意更多了，這個guts簡直頂天」、「這個梗狠大膽」、「歡歡學壞了」，甚至還有人在韓國瑜的照片後製上了頭髮。

▲何庭歡一句「老闆的髮量也要校正回歸嗎」被網友讚爆 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

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