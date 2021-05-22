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影／響應柯文哲號召　1800名退休醫護願上前線、已有216人報到

記者陳家祥／台北報導

新冠本土疫情未歇，指揮中心公布，22日新增321例本土，另有400例本土確診個案「校正回歸」。台北市長柯文哲日前公開徵招退休醫護加入防疫行列，截至22日，報名大概有1800人，書審選了1600個，「目前已經進入面試階段，通過後開始受訓，希望在一周內可以上前線」。

房務人員部分，黃珊珊說，今天是緊急先請中央帶派國防部把房間的硬體跟相關設備先進行配置，若軍方可以協助的話可能暫時不會，若有需要的話，也會協助防疫專責旅館進行人員招募。

▲台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情爆發，醫護人員短缺，柯文哲日前號召退休醫護志工加入抗疫。（圖／記者林敬旻攝）

陽明院區護理科主任蔡衣帆表示，退休醫護志工的工作地點主要是在集中檢疫所、升級版的防疫旅館、一般防疫旅館，進行相關的照護工作，包括每天監測入住檢疫房間民眾的體溫至少3次；若有精神上的問題，就會請心理師、精神科醫師。

此外，除了照顧住民的身心靈外，還有生活照顧，三餐、家屬寄送的物資，都會由後勤組做協助。

若有需要後送的，護理人員就要穿著防護裝備到檢疫房間，評估個案身理狀況，量測血壓、血氧、意識狀況，若狀況不好的話會連絡緊急救護轉送各大醫院的專責病房。

蔡衣帆指出，退休醫護志工的受訓時間為48小時，檢疫所或是專責防疫旅館，會依照防護等級，在執行任務是很安全，也要求離開檢疫場所時必須要除汙，要洗完澡再回家，若有擔心不敢回家，也有提供宿舍。

主要篩選出護理師、護士，來執行重點抗疫任務，目前報到的護理師有216位。至於疫苗部分，全部的護理人員、醫護人員以及後勤跟安全組等，都會施打疫苗，這是最基本的防護。

▲台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

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