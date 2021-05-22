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張麗善沉痛「鄉親勿返鄉」　全台多處無症狀確診！林內篩檢站啟用

▲雲林縣林內鄉設置社區篩檢站，針對衛生局匡列自主健康管理及自我健康監測者，或曾經與確診個案接觸、活動足跡範圍重疊且出現新冠肺炎相關症狀者免費篩檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林內鄉設置社區篩檢站，針對衛生局匡列自主健康管理及自我健康監測者，或曾經與確診個案接觸、活動足跡範圍重疊且出現新冠肺炎相關症狀者，免費篩檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲縣長張麗善今日於直播中表示，面對本土確診案例自本月15日起快速增加，希望雲林鄉親這段時間請忍耐暫時不要回雲林，也建議各鄉鎮市公所建立關懷機制，若遇由外縣市或熱區回來的鄉親，請派員進行關懷提醒鄉親做好自主健康管理，另因林內鄉出現確診者其足跡尚未明確，明日起將於林內鄉設置社區篩檢站。

雲林縣長張麗善說，這段時間請忍耐暫時不要回雲林，因為我們永遠不知道病毒在哪裡。我們已經看到「無症狀感染者」，所以呼籲大家這個時候最好是待在家裡，無論在哪個縣市都不要移動，更不應該利用各種交通工具返鄉。這是一個沉痛的呼籲，但唯有如此，才能有效控制疫情，請鄉親體諒。

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▲雲林縣政府今（22）日下午4點雲林縣第三位確診者個案，案3868為西螺鎮45歲男性，在5月9日從台北返回雲林曾多次外出購物及多家小吃攤用餐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善呼籲，希望雲林鄉親這段時間請忍耐暫時不要回雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對林內鄉出現2例確診案，張麗善指出，因確診者其足跡尚未明確，將於林內鄉設置社區篩檢站，特別感謝醫師公會、護理師護士公會及醫檢師公會等號召義勇軍加入篩檢的行列，篩檢站將於明（23）日天上午9點到下午3點，針對衛生局匡列自主健康管理及自我健康監測者，或曾經與確診個案接觸、活動足跡範圍重疊且出現新冠肺炎相關症狀者免費篩檢，請上述民眾先行向林內鄉公所登記。

張麗善進一步表示，因多數鄉親反應民眾仍未戴口罩聚集，為盡力防止所有可能的缺口，即日起關閉縣內各鄉鎮運動場域。 昨日也啟動各鄉鎮市攤販，小吃部及市場，路邊查緝，發現有的鄉親，不配合戴口罩者開出9件罰單、違規營業1件，本縣府警察局及衛生局會加強持續查察，請大家出門務必戴口罩，避免群聚，民眾若有發現違規事件，可撥打110通報警察局，或打1999、或1922投訴亦可。

▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警局表示，目前取締9件大部分是騎腳踏車與騎機車外出之民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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