一週病例「校正回歸」數據曝光！19日新增最多人、17日破400例

▲確診個案校正回歸數據，以17日總確診人數最高、19日校正人數最多。（圖／指揮中心提供）



記者柯振中／綜合報導

指揮中心召開記者會表示，22日新增321起本土案例，以及過往400例校正回歸，22日一共公布了721起病例。而「校正回歸」的案例當中，以19日新增的案例最多，校正後共多了92例。

依據指揮中心公布的數據，22日新增321起本土案例，還有400例「校正回歸」，這400例分別是16日到21日之間的病例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據校正回歸的數據，可以得出16日到21日確診數量如下：

16日：原先病例數為206例，校正後245例，多了39例。

17日：原先病例數為333例，校正後406例，多了73例。

18日：原先病例數為240例，校正後325例，多了85例。

19日：原先病例數為267例，校正後359例，多了92例。

20日：原先病例數為286例，校正後360例，多了74例。

21日：原先病例數為312例，校正後349例，多了37例。

▲22日新增321起本土病例，加上上週確診人數校正回歸，指揮中心共公布721起病例。（圖／指揮中心提供）



依照數據來看，由於17日原先病例數最多，校正以後依然是上週確診人數最高的一天，而19日則是校正回歸數量最高，一共多了92例。而這校正回歸的400例當中，分別為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲之間，發病日或採檢日介於7日至20日之間。

之所以會出現「校正回歸」，指揮中心指揮官陳時中解釋，由於通報上有時間差，病例時序混亂，因此漏夜清查，將塞住的案例清掉，依照病發日、採檢日的日期，回歸到上周的病例當中。

台北市長柯文哲也說，因為最近檢體的量太大，因此不斷累積，實際上早就採檢，只是還在等報告出爐，所以才會爆量。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘