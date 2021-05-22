張麗善視察市場防疫　遇長者犯菸癮拉下口罩：我剪一個洞還不行嗎

▲長者突然犯了煙癮，雖然帶了兩層口罩，但是直接將口罩拉到下巴咬著香菸手摸著口袋要拿打火機，嚷嚷要把口罩剪一個洞就好，還賴皮喊「好！來罰」，嚇壞眾人。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內本土疫情擴大防疫升至第三級，出門須全程佩戴口罩，雲林縣長與縣府各局處首長分別至縣內各鄉鎮人潮聚集處視察，昨天(21日)縣長張麗善與虎尾鎮長丁學忠於虎尾德興市場視察，當場發現仍民眾有未戴口罩或未完整遮蔽口鼻，進而逐一勸導，更有長者煙癮一來不顧規定及眾人勸導喊「來罰」，氣氛一度緊張。

雲吟縣長張麗善在虎尾鎮長丁學忠、警察局長朱宗泰等人陪同下，到虎尾鎮德興路傳統市場視察民眾佩戴口罩情形，發現無論攤商或民眾都有戴口罩，但有少數人佩戴方式不正確，連連提醒鄉親一定要正確戴好口罩，才有足夠防護力。同時呼籲鄉親出門一定要戴口罩，未戴口罩將不再勸導，逕行開罰3千元至1萬5千元，請民眾務必配合防疫，保護自己也保護他人。

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▲一名高齡長者，完全未戴口罩，嘴裡疑似還嚼著早餐，縣長張麗善一看隨即送上口罩，耐心勸導後並幫忙戴上。（圖／記者蔡佩旻攝）

一名身穿橘色上衣約80多歲長者突然犯了煙癮，雖然帶了兩層口罩，但是直接將口罩拉到下巴咬著香菸手摸著口袋要拿打火機，雲林縣長張麗善一看迅速對該名長者勸導，直說不要抽煙、回家再抽，否則要開罰！未料長者仍不聽勸，嚷嚷要把口罩剪一個洞就好，還賴皮喊「好！來罰」張麗善雖有點動怒仍難著性子苦口婆心，加上店家與民眾協助勸導，這名長者才甘願收起香菸，騎車回去。

另有一名高齡長者，駕駛電動四輪代步車到市場，完全未戴口罩，嘴裡疑似還嚼著早餐，縣長張麗善一看隨即送上口罩，並幫忙戴上，長者一開始揮揮手拒絕，但在縣長張麗善一面勸導強調如果不戴，將處3000元至1.5萬元罰款之下，長者不再拒絕，讓張麗善幫忙帶好口罩才離去。

▲青年因戴全罩式安全帽，要同時戴口罩有點難度，一連試了好幾次才成功。（圖／記者蔡佩旻攝）

最後遇到一位年輕男子，購物完戴上安全帽要騎車，男子戴安全帽前將口罩摘下雖隨即戴上全罩式安全帽，但仍不合法，張麗善也上前勸導，青年表示，因戴全罩式安全帽，根本無法戴口罩，他也當場戴口罩後再嘗試戴上安全帽，結果口罩就脫落了，連試了好幾次才成功。

針對未戴口罩開罰，雲林縣警察局表示，警方負責做現場違規事實的採證，若接到民眾檢舉未戴口罩，會立刻派員到場蒐證，將相關證據及紀錄表函請衛生局認定是否構成違反傳染病防治法並做進一步裁處。

▲虎尾德興市場一攤賣魚商，斗大看板寫著「戴上口罩再購買」、「沒有口罩我送你」鼓勵民眾都戴上口罩做好防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）





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