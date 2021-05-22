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雲林男萬華歡唱隔天返鄉確診　足跡延伸西螺寶雅公正店、黃昏市場

▲雲林縣政府今（22）日下午4點雲林縣第三位確診者個案，案3868為西螺鎮45歲男性，在5月9日從台北返回雲林曾多次外出購物及多家小吃攤用餐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣第三位確診者案3868為西螺鎮45歲男性，5月9日從台北返回雲林後，曾多次外出購物及赴多家小吃攤用餐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（22）日下午4點直播公布雲林縣第三位確診者個案，雲林縣長張麗善表示，案3868為西螺鎮45歲男性，在5月9日從台北返回雲林曾多次外出購物及多家小吃攤用餐，目前匡列居家隔離8人，其餘持續調查中；另公布案3312為新北市確診案63歲男性，涉足雲林縣崙背鄉，並公開其雲林轄區足跡。

▲雲林縣政府今（22）日下午4點雲林縣第三位確診者個案，案3868為西螺鎮45歲男性，在5月9日從台北返回雲林曾多次外出購物及多家小吃攤用餐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲案3868曾於5月14 - 21日間涉足至西螺鎮多家商店及小吃攤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，案3868為雲林縣西螺鎮45歲男性，目前確認足跡於5月8日與新北市確診案1736曾至萬華得意春KTV唱歌，5月9日從台北返回雲林。案3868檢測後CT值為24.6，5月20日出現症狀，5月21日確診。

5月14 日至西螺武鍋物購物（西螺鎮公正一路99號）。
5月15 日POYA寶雅西螺公正店(西螺鎮公正路137號)。
5月16 日於西螺鎮文昌路129號小吃攤，用餐湯麵。
5月17 日西螺五鮮級鍋物（西螺鎮西興南路100號）。
5月18 日西螺省錢超市(西螺鎮光復西路223號)購物。
5月19 日西螺7-11和心門市（雲林縣西螺鎮埔心路113之3號）。
5月20、21 日黃昏市場購物(西螺鎮興農西路158號)。
5月21日20：00雲林縣衛生局接獲檢驗結果確診，隨即安排送醫治療，如有進一步的資料會隨時補充更新。

案3868相關接觸者目前匡列居家隔離8人(三位已安排採檢，其他待採)，持續調查中。相關足跡業於接獲通知時即完成消毒，呼籲曾於該時段出入上述場所或與個案接觸之民眾於6月4日前若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應撥打1999專線，本府會儘速安排至指定社區採檢院所就醫，請勿搭乘大眾運輸自行就醫。

▲雲林縣政府今（22）日下午4點雲林縣第三位確診者個案，案3868為西螺鎮45歲男性，在5月9日從台北返回雲林曾多次外出購物及多家小吃攤用餐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲另案3312足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另案3312(新北市)為雲林縣崙背鄉63歲男性，檢測CT值為21，5月19日出現症狀未就醫，其感染源為兒子，其子是新北市確診個案2899，兒子確診後通知衛生局，由政府協助對父親進行採檢5月21日確診就醫後。

5月16日從新北三重自行開車返回雲林崙背住家。
5月17日載女兒至虎尾上課即返家（未下車）。
5月18及 19日兩度至崙背嘉泰超級批發商場 (崙背鄉正義路213號)購物。
5月20日21：30衛生局接獲民眾通報其兒子(案2899)經新北市通知確診。

個案為居家隔離對象，因有症狀5月20日23：00由救護車送往若瑟醫院採檢，於5月21日確診。該案相關接觸者匡列居家隔離3人(慎重起見已安排採檢)，持續調查中。相關足跡業於接獲通知時即完成消毒，呼籲曾於該時段出入上述場所或與個案接觸之民眾於6月3日前若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應撥打1999專線，本府會儘速安排至指定社區採檢院所就醫，請勿搭乘大眾運輸自行就醫。


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