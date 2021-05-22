發燒被退掛+篩檢量已滿！中市府確診女開車連衝3醫院才採檢

▲中市府陽明大樓有員工確診，但傳出因快篩額滿、被退掛，該確診員工連跑三處才完成採檢。（圖／市府提供）



記者李忠憲／台中報導

台中市22日新增11例本土確診個案，其中台中市社會局家防中心女職員（案3450）篩檢過程一波三折。她19日開始發燒，先開車到預約醫院，遭退掛改到急診，急診建議她到霧峰亞大附醫篩檢。她開車到亞大，又被告知篩檢量已滿，只好再前往大里仁愛醫院順利採檢，2天後被通知陽性才送醫隔離治療。

台中市衛生局今天說明新增確診個案就醫過程與足跡，其中案3450是本國籍，38歲女性，是社會局家防中心職員，同辦公室含個案共16人，近日無出國史及北部旅遊史。該女子5月15日曾到霧峰區屈臣氏 (有戴口罩)，5月16日整天在家未外出（與退休父母同住），5月17日除了上班地點與家中未外出至其他地方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局說，案3450在18日出現喉嚨痛、發熱但無發燒等症狀，當天下午前往大里區某中醫診所看診（全程戴口罩）。她19日開始發燒，中午就用網路預約醫院看診，下午開車到醫院，被醫師退掛。經櫃台建議她到急診，急診護理師再建議她到亞大附醫做篩檢。她接著開車到亞大附醫，但醫護人員告知本日篩檢量已滿，她只好再開車到大里仁愛醫院採檢。5月21日經通知檢驗陽性，救護車將她載送至醫院隔離治療。

衛生局說，個案曾於5月17、18日至豐原區陽明大樓社會局家防中心上班，期間用餐及喝水未戴口罩，已匡列同住家人2位及接觸者15位，共17人列居家隔離。該個案去過的霧峰區屈臣氏、中醫診所、醫院 (皆有帶口罩)，已通知店家及環保局環境清消作業，同時請相關人員落實工作人員健康監控。