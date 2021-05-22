台南新增個案3615已完成清消　黃偉哲籲本島一命不應歧視

▲台南市長黃偉哲指出，以上案例涉足地點皆已立即完成清消，若同時段曾經去過該地點之民眾，請前往台南市各篩檢站接受篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央疫情流行指揮中心22日公告，全國新增321例本土個案，台南新增1例60多歲男個案3615，另台北市個案50多歲男性個案3455曾於5月17日活動足跡到過台南市，南投縣案3614曾於5月20日下午到過關廟休息站，以上3例涉足地點皆已立即完成清消，若同時段曾經去過該地點之民眾，請前往台南市各篩檢站接受篩檢。

案3615大多以自行騎車代步，於21日住院開刀前採檢確診，無症狀，接觸者匡列居家隔離13人、自主健康管理1人、自我健康監測1人，共15人目前採檢中。個案於5月14日、5月18日、5月21日上午約6時30分至10時去過安南區果菜市場，5月14日早上11時35分至12時10分曾到佳里區戶政事務所，5月7日至5月20日曾自行騎車至學甲區仁聖大帝廟壇，都已於22日完成清消。

案3455無症狀，住萬華區，因萬華專案於5月16日採檢，5月21日陽性確診；個案於5月17日自台北搭乘和欣客運約15時45分抵達台南市，下車後步行至公園口紅燒土魠魚焿約16時30分離開，再步行至台南公園停留到約19時，然後搭乘台鐵19時26分3252車次，於永康車站下車後由朋友開車載往高雄；以上活動場所皆已於5月21日完成清消。

黃偉哲市長提醒與上述足跡重疊之民眾，請至台南市已設立之8處篩檢站接受篩檢，麻豆區衛生所篩檢站將於5月26日早上9時開站，並進行自我健康監測，如有疑似症狀，請聯繫本市防疫專線2880180，並依指示佩戴口罩至指定醫院就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊。篩檢站資訊可上衛生局網站 https://health.tainan.gov.tw/list.asp?nsub=A7C2B1 查詢。

面臨COVID-19疫情的嚴峻挑戰，黃偉哲表示，台灣是本島一命，不應該岐視北孫南送、北生南訪，或是南遊的民眾，因為這些人都是都是我們的國人、同胞；但為防止疫情的擴散，黃偉哲呼籲南返、南遊或南送的民眾，回到家中務必做好自主健康管理，勿出門趴趴走，保護自己，也保護別人。

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