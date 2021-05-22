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住家兼店面…他沒帶罩被開罰！網批：矯枉過正　衛生局1關鍵打臉

▲▼男子住家1樓開鎖店，吃東西未戴口罩，衛生局1動作認定他違法 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子住家1樓為營業場所，他因吃東西未戴口罩，被衛生局開出舉發單 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄旗山區就有一名民眾指控，因住家1樓開鎖店，他21日下午3點在店裡沒戴口罩吃飯，竟被巡檢的稽查人員開單，引起網友討論，有人質疑高市府「執法過當」。對此，衛生局認為，該住家1樓登記為營業場所，依規定本就該戴口罩，且營業場所並無特定接觸者，很難追蹤出入人員。

【相關新聞】住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！衛生局1動作認他違法

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旗山區一名沈姓男子向媒體投訴，指出住家一樓是鎖店，21日下午3點多他在1樓吃東西，先將自動門斷電，店內也沒有客人，但警察和衛生所人員沿街巡檢時，發現他沒有戴口罩，敲門請他打開，直接開出「營業場所未戴口罩」的舉發單，讓他相當傻眼。

▲▼男子住家1樓開鎖店，吃東西未戴口罩，衛生局1動作認定他違法 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生所稽查人員告訴男子，營業場所要戴口罩 。（圖／記者許宥孺翻攝）

根據衛生局稽查影片，當時2名衛生所人員走進這家鎖店，敲門後就打開門，告訴店內一名男子：「先生，營業場所，要戴口罩。」男子還問：「室內也要喔？」稽查人員表示，因為會有客人進來。男子則說：如果有客人進來，我就會戴。」

稽查人員當場就請男子拿出身分證登記，而男子也相當配合，不過他也解釋，「我們是要讓客人掃完(QRCode)才會進來，所以才沒開自動門」。另一名稽查人員則向他強調：「如果這邊是住家，我們就不會進來，但這裡是營業場所。」

▲▼男子住家1樓開鎖店，吃東西未戴口罩，衛生局1動作認定他違法 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局強調，1樓登記為營業場所，開門出入行為並無不法。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局表示，根據所掌握事證，當時稽查時間是下午2至3點，常理來說為營業時間，就現場稽查過程，衛生所人員是透過玻璃門看到店裡有人沒戴口罩，「因此推門進去，當時門也是一推就開，就常理判斷，可認定是營業行為」。將依傳染病防治法第36條，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

稽查影片曝光後也引起網友熱議，直批：「這稽查很超過，根本是擾民」、「還給不給人吃飯？」、「矯枉過正了」、「直接硬闖就不算違規？」、「辦公室多人脫口罩吃飯ok，營業場所一人脫口罩吃飯開罰」。

對此，衛生局也強調，雖然這是男子的住家，但是1樓登記為「營業場所」，全國防疫警戒升為第三級，規定民眾外出及出入公眾營業場所須全程戴口罩。

衛生局表示，辦公室非營業場所，且出入對象皆可掌握特定風險，但營業場所出入民眾並沒有特定接觸者，倘若須配合疫調，很難追蹤曾出入的人是誰。

衛生局怒斥，男子在營業場所未戴口罩，事證非常明確，此舉違反傳染病防治法第36條，可處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，另再根據男子的不實指控、狡辯，將從重量罰。

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