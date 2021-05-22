快訊／雲林確診今再＋1累計4例　足跡複雜縣府16:00直播說明　

疫情嚴峻，總統蔡英文呼籲民眾周末不要出門，大里竟有6名老人22日中午無視公司涼亭拉上封鎖線，跑進去大玩象棋，沒保持社交距離外，更幾乎沒戴口罩。照片放上臉書社團後，引發熱議，民眾形容是「棋靈王」、「無法阻止他們投胎」。警方表示，到場發現人已散去，將加強巡邏，並依法嚴辦。