快訊／雲林確診今再＋1累計4例　足跡複雜縣府16:00直播說明　

▲中央流行疫情指呼揮中心公布雲林縣有1件新冠狀病毒確診案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內確診本土案例321例，包含雲林縣確診1例個案，雲林縣政府表示，因疫調足跡複雜將延至16:00召開 「疫情說明會」並於雲林縣長張麗善臉書同步直播。雲林縣衛生局初步僅表示，屆時記者會將會公布確診個案足跡，請民眾不要驚慌，做好個人防疫不要鬆懈。
雲林縣確診個案至昨（21）日累計共3名：
5月18日公布被新北市案1977所傳染的弟弟案2149（元長鄉）66歲癌末男子。
5月20日公布有萬華工作史搭火車返鄉的案2713（林內鄉）65歲。
5月21日公布被案2713傳染的弟弟案3147（林內鄉）56歲精神障礙男子。
雲林縣長張麗善昨於直播時表示，因新冠肺炎疫情延燒，為避免媒體採訪群聚，如雲林縣政府接獲中央通知有確診案例，就會在當日下午15:00召開線上疫情說明，民眾、鄉親可至雲林縣政府Youtube、縣長張麗善臉書、雲林縣政府臉書、地方有線電視及公用頻道03台同步關注。
▲雲林縣連3天傳確診案，雲林縣長張麗善將於下午3點線上直播說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
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