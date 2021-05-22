桃園已263確診無症輕症多！校正回歸人數待確認　金沙酒店女1傳4

▲桃園市新聞處長詹賀舜說明桃園確診案例足跡疫調。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府22日公布確診人數為新增20例，有媒體關心疫情開始至今總計累計案例與居家隔離者人數等數字。市府新聞處長詹賀舜回應指出，從疫情開始到目前累積確診個案是263例，居家隔離人數則多達8千人以上，目前則有1962人居隔離中，市府都會持續關注相關確診與居隔人數，掌握疫情最新資訊，避免疫情擴大。

詹賀舜表示，有人可能提到，市府公布確診者實際數字多達263人很嚇人，但這些數據與公布數據不太一樣，特別提出說明，因為部分個案經過初步疫調之後，會有些轉入或轉出個案，目前確定的一個確診數案就是累計共263人，目前累積居家隔離人數則是逾8千人，截至目前為止，桃園市居家隔離人數則是1962人；目前桃園還沒有重症狀況，大部分都是輕症或無症狀者居多數，市府還會再進行相關疫調追蹤，因為每天都會有確診個案狀況回報，若有新的狀況會隨時回報說明。

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媒體還關心中央疫情指揮中心公布的確診個案中有所謂「校正回歸」這個部分，想確認桃園這邊有沒有新增的個案，是否有匡列與足跡方面調查。詹賀舜解釋，中央公布的個案裡面其實有校正回歸部分，以桃園目前來說還沒有收到中央通知。

確診個案中有無新增金沙酒店相關案例，桃園疫調結果有沒有出現隱匿狀況？因為新竹就是有開罰情形出現。詹賀舜提及，金沙酒店相關匡列採檢部分，到今日為止並沒有新增個案，市府在疫調過程中，也沒有隱匿足跡，金沙酒店部分，桃園目前是3案，加上之前苗栗與新竹的各1案，金沙酒店相關3個縣市加起來的個案數是5位。

▲桃園市衛生局簡任技正黃翠咪（右）說明林口長庚醫院個案疫調。（圖／記者沈繼昌翻攝）

媒體還詢問桃園公布確診個案中是否有林口長庚醫院個案，醫院是否有出現群聚感染的狀況。衛生局簡任技正黃翠咪指出，目前林口個案，已經包含在公布的263例裡面，目前初步調查狀況是這名看護本身是因身體不舒服掛急診，後續醫護人員做疫調時發現，她與同住同事也有一些症狀，這2人是因此被發現確診的，我們初步與醫院做了初步調查，在醫院部分的防護都是非常標準，我們很嚴謹地將醫護人員也採檢，目前採檢都是陰性。

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