連8天確診破百！醫忙到5天沒回家…女兒哭著打字：家裡只剩我

▲連續8天破百確診，第一線的醫護人員都非常辛勞。圖為台大醫院快篩站。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

指揮中心22日公布本土確診數新增321例，以及回歸校正400例，已連續8天本土確診破百。對此，有一名陳姓醫師在臉書PO出與女兒的對話截圖，可以看見醫護家人的擔心，讓不少網友看完非常心酸。

該名醫師在臉書社團「爆廢公社」PO出對話截圖，內容顯示女兒看到爸爸忙到5天無法回家，除了心中也非常寂寞之外，更擔心爸爸會確診，「我們在外面還可以躲在家裡，你不但沒地方躲，還要去接觸」，「別人可以全家躲在家裡看電視，我們家只剩我一個…好想哭」。

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醫師看到女兒的脆弱及無助後，坦言身為醫師平常沒有什麼貢獻，只會在病人身上動手術，「現在國家需要我們，當然要盡力去做阿，人生呀，做好該做的事，就會很快樂」，「萬一…我是說萬一我不在了，妳也要想想爸爸的盡心盡力，沒有遺憾。」

▲醫師與女兒的對話讓網友又哭又笑。（圖／翻攝爆廢公社）



「不要這樣說啦，我一直擦眼淚了」原PO女兒看到爸爸的態度直接落淚，接著說「你不要一直這樣說啦…有沒有什麼密碼還是藏錢的地方，要先寫下來喔」，「愛你喔，爸爸」。原PO看完也說「對耶，如果我不行了，一定會告訴妳」。此外，原PO與女兒聊完後，也立刻趕回家，與愛女碰了一面。

網友看完紛紛留言，「看著看著我哭了」、「你說得雲淡風輕，我們看得一把眼淚」、「有洋蔥，看得眼睛酸酸的」、「生女兒真的很貼心，生兒子真的氣死」、「醫師加油，看到你們的對話一如以往的溫馨，你文中說的很棒，SARS都走過來了，相信這次我們也會一起過，謝謝你們堅守崗位」、「醫護人員加油！！！我們會乖乖待在家防疫的！希望可以讓你們早點回家」。

也有人被女兒最後的話逗笑，「看到前面默默的鼻酸起來，結果密碼和塞錢的地方馬上破功」、「原本剛開始看很感人，看到這段我整個狂笑哈哈哈」、「本來還很感動的說，直到看到了密碼」、「這麼感人的時候還想的到密碼什麼的，真是計畫通」、「看到密碼跟藏錢的地方我嘴角就失守了」。

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