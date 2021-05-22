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防疫公廁全封？街友屎炸路邊　北市府：公廁仍可使用

▲▼新冠疫情全台大爆發，全程戴口罩已成全民共識，但台北火車站站內站外仍有部分街友不願配合戴口罩。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠疫情全台大爆發，台北火車站外的街友。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

本土疫情持續升溫，指揮中心21日宣布新增312例本土個案；其中，台北市新增127例，以萬華區60例為最多。由於防疫警戒升級，不少公共場所封閉，外傳有街友、遊民因為無處如廁，直接隨地便溺、屎炸街頭，嚴重影響衛生。對此，北市府表示，公家機構沒有關閉公廁，公園、車站的公廁都沒封，街友若有需求可前往使用。

有民眾指出，由於防疫關係，許多公共場所關閉，導致街友無處如廁，情急之下甚至隨地拉屎，噴得滿地都是，還有人拉在草地上，讓目擊者相當傻眼，也不知道要如何處理。

北市工務局指出，因考量全國進入防疫第三級警戒，為減少使用者接觸及人潮聚集風險，即起北市434座兒童遊戲場、394座體健設施、618座涼亭及47處運動場地（如溜冰場、籃球場、羽球場），全面停止開放使用至28日，後續再視疫情狀況，另行決定開放時間。

工務局表示，仍會保留開放公園公廁、步道、草皮等公共場域供民眾使用，同時加強公廁清潔及消毒頻率。若街友如廁需求，可以到公廁使用。

▼台北市公園遊樂體健設施及涼亭，即起暫停使用至28日止，但公共場域仍開放。（圖／台北市公園處提供）

▲▼台北市公園設施即起暫停使用至28日止，但公共場域仍開放。（圖／台北市公園處提供）

▼公園遊憩體健設施、涼亭全暫停使用。（圖／記者宋良義攝）

▲▼社區公園遊憩設施、涼亭全暫停使用。（圖／記者宋良義攝）

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